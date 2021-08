Tyscy policjanci eskortowali ciężarną kobietę do szpitala Data publikacji 18.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tychach eskortowali do szpitala ciężarną kobietę. Mundurowi bez wahania podjęli decyzję o pilotowaniu samochodu, dzięki temu przyszła mama na czas trafiła pod opiekę lekarzy.

Służba w Policji jest nieprzewidywalna, a policjanci bardzo często muszą podejmować szybkie decyzje. Przekonali się o tym mundurowi z tyskiej drogówki, którzy pełniąc służbę zatrzymali do kontroli na ulicy Beskidzkiej w Tychach kierowcę jeepa. Okazało się, że auto prowadziła 30-letnia tyszanka w zaawansowanej ciąży. Kobieta miała częste skurcze i oświadczyła mundurowym, że pilnie musi dojechać do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Policjanci bez wahania podjęli decyzję o eskorcie ciężarnej kobiety tak, by zapewnić jej jak najszybszy i bezpieczny transport. Mundurowi z włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi pilotowali przyszłą mamę do szpitala i dzięki nim kobieta na czas trafiła pod opiekę lekarzy.

(KWP w Katowicach / ik)