Oszukał co najmniej 107 osób z całej Polski. Teraz odpowie za to przed sądem

Jeleniogórscy policjanci zakończyli postępowanie i skierowali do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze akt oskarżenia przeciwko 30-latkowi podejrzanemu o serię oszustw na szkodę osób z całej Polski. Mężczyzna za pośrednictwem Internetu oferował wynajem apartamentu w Kołobrzegu, którego w rzeczywistości nie posiadał. W ten sposób oszukał co najmniej 107 osób na łączną kwotę około 200 tys. zł. Teraz za oszustwa grozić mu może kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.