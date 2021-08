Ku przestrodze! Dramatyczny wypadek motocyklisty w Pisarzowicach Data publikacji 18.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci komendy powiatowej w Lubaniu pod nadzorem tamtejszej prokuratury wyjaśniają przyczyny wypadku drogowego z udziałem motocyklisty, do którego doszło wczoraj na drodze krajowej nr 30 w miejscowości Pisarzowice. W wyniku zdarzenia młody kierowca motocykla poniósł śmierć na miejscu. Policjanci zabezpieczali miejsce zdarzenia, jak również wykonali niezbędne czynności pod nadzorem prokuratora. Niezmiennie apelujemy o ostrożność na drodze. Niech nas nie zgubi ładna aura.

Wczoraj, 17.08.2021 r., w miejscowości Pisarzowice ok godz. 16.30 na drodze krajowej nr 30 jadący motocyklem w kierunku Lubania 21-letni mężczyzna najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do istniejących warunków drogowych. Na wzniesieniu stracił panowanie nad motocyklem i wpadł do przydrożnego rowu, a następnie uderzył w betonowy przepust. Niezwłocznie na miejsce przybyły służby ratunkowe, gdzie po podjętej długotrwałej akcji reanimacyjnej przez załogę ratownictwa medycznego, nie udało się przywrócić jego funkcji życiowych.

Znajdujący się na miejscu policjanci wykluczyli, by kierowca znajdował się pod wpływem alkoholu czy narkotyków, jednak ustalili, że mieszkańca powiatu zgorzeleckiego obowiązywał sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o przestrzeganie obowiązujących przepisów, poruszanie się z prędkością adekwatną do warunków drogowych, zapewniającą panowanie nad pojazdem oraz bezwzględnego stosowania się do zakazów wydawanych przez uprawnione organy, co w świetle prawa jest przestępstwem. Przypominamy, że jazda pod wpływem alkoholu bądź środków zakazanych ustawą jest niedopuszczalna. Nie dajmy się też zwieźć ładnej aurze. Zawsze pamiętajmy, że najważniejsze jest nasze bezpieczeństwo.

(KWP we Wrocławiu / mw)