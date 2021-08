Gang rozbity dzięki współpracy służb polskich i ukraińskich Data publikacji 19.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Fałszowali dokumentację, aby wyłudzić luksusowe pojazdy, które następnie były sprzedawane na Ukrainie. Międzynarodowy gang rozbili funkcjonariusze CBŚP, BiOSG, rzeszowscy prokuratorzy oraz ukraińscy policjanci. W efekcie zatrzymano 6 podejrzanych i odzyskano mienie warte ponad 2 mln zł.

Członkowie zorganizowanej grupy przestępczej doprowadzali do niekorzystnego rozporządzenia mieniem polskich instytucji finansowych świadczących usługi w zakresie finansowania leasingu przy zakupie pojazdów. Za pomocą sfałszowanej dokumentacji pozyskiwano luksusowe samochody oraz quady, a następnie sprzedawano je na Ukrainie. Działalność grupy doprowadziła 8 instytucji finansowo-leasingowych do strat w wysokości ponad 4 milionów złotych. Na trop gangu wpadli policjanci z Wydziału w Przemyślu Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Śledczego Policji, funkcjonariusze z Placówki w Medyce Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej oraz prokuratorzy z Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie. Zakończenie przestępczego procederu i ustalenie wszystkich okoliczności było możliwe dzięki ścisłej współpracy z ukraińskimi funkcjonariuszami z Zarządu ds. Dochodzeń Strategicznych Głównego Zarządu Narodowej Policji we Lwowie.



Na podstawie zebranego materiału dowodowego funkcjonariusze przeprowadzili działania w Polsce i na Ukrainie. W kraju wykonywano czynności na terenie 3 województw: podkarpackiego, śląskiego i zachodniopomorskiego. Podczas międzynarodowej operacji zatrzymano 6 osób (obywatel Ukrainy i 5 Polaków), w tym 4 podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej.



W efekcie podjętych działań przez CBŚP, BiOSG i PR, przy ogromnym zaangażowaniu i współpracy ukraińskich funkcjonariuszy ze Lwowa, odzyskano 6 samochodów osobowych wartych blisko 2 mln zł. Funkcjonariusze przejęli także różnego rodzaju sprzęt m.in. urządzenia wielofunkcyjne, laptopy, projektory i inne. Łączna wartość odzyskanego mienia opiewa na kwotę ponad 2 milionów złotych.



W Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące m.in. popełnienia oszustw w stosunku do mienia znacznej wartości, fałszowania dokumentacji oraz wyłudzania kredytów. Decyzją sądu 3 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych.



Sprawa jest rozwojowa i funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań.