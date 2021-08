DZIECKO POTRĄCONE NA PASACH. NIEBEZPIECZNE ZDARZENIE ZAREJESTROWANE PRZEZ MONITORING Powrót Generuj PDF Drukuj Pośpiech, roztargnienie, złe warunki na drodze i brak ostrożności - to wszystko przekłada się na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W poniedziałkowy wieczór we Wschowie doszło do potrącenia dziecka, które przejeżdżało hulajnogą przez oznakowane przejście dla pieszych. Policjanci apelują o ostrożność na drodze. Kierowco, przed przejściem dla pieszych zachowaj szczególną ostrożność. ZWOLNIJ!

W poniedziałkowy wieczór (16 sierpnia) we Wschowie doszło do niebezpiecznie wyglądającego zdarzenia z udziałem dziecka. 10-letni mieszkaniec gminy Wschowa przejeżdżał hulajnogą przez oznakowane przejście dla pieszych. W momencie, gdy je opuszczał został potrącony przez kierującego samochodem osobowym marki Volkswagen, 20-letniego mieszkańca gminy Wschowa. Badanie kierowcy na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wykazało, że był trzeźwy. Pokrzywdzony z obrażeniami ciała została przetransportowany do szpitala. Na szczęście chłopiec nie odniósł poważnych obrażeń i wrócił do domu. Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy, a sprawa znajdzie finał w Sądzie Rejonowym we Wschowie. Całą sytuację zarejestrowała kamera monitoringu.

PRZYPOMINAMY !

Piesi stanowią najbardziej zagrożoną wypadkami grupę wśród tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego. Niestety do większości zdarzeń z ich udziałem dochodzi na przejściach dla pieszych. Policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie zasady ograniczonego zaufania. Od początku czerwca br. weszły w życie nowe przepisy, które zwiększają bezpieczeństwo pieszych na drogach. Dlatego przypominamy, że kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu, albo wchodzącemu na to przejście. Nowe regulacje nie zwalniają również pieszego z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności podczas wchodzenia i przechodzenia przez jezdnię oraz korzystania z przejścia dla pieszych. W dalszym ciągu zabrania się także pieszemu wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych. Niezależnie czy jesteśmy pieszym czy kierowcą danego dnia, powinno nam jednakowo zależeć na naszym wspólnym bezpieczeństwie. Mówimy tu przecież o zdrowiu i życiu człowieka. Bądźmy rozważni i odpowiedzialni.

młodszy aspirant Wioleta Dąbska

Komenda Powiatowa Policji we Wschowie

Video: monitoring od Straży Miejskiej we Wschowie

Film Video_1.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Video_1.mp4 (format mp4 - rozmiar 11.59 MB)