Nowiny z policyjnej stajni

Do Ogniwa Konnego poznańskiej komendy dołączyły dwa nowe wierzchowce. JEGR i ROSMAN, bo właśnie o nich mowa, są w stajni w Żydowie od kilku tygodni. To jednak nie koniec niespodzianek. Grono koniarzy zyskało również nowego jeźdźca. Ich szeregi zasilił st. sierż. Mateusz Czajkowski z Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym.

Czternaście - tyle obecnie koni znajduje się Ogniwie Konnym Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Od miesiąca w stajni w Żydowie stacjonują dwa młode, nowe wierzchowce. To Jegr – polski koń sportowy, który jest u nas od miesiąca, oraz Rosman - koń śląski, który przyjechał do nas w zeszłym tygodniu. Obydwa są młode, mają zaledwie 3 lata. Podstawą przyjęcia ich do Policji był wymóg, aby były zdrowe. Tak więc te wspaniałe zwierzęta przeszły pozytywnie wszystkie specjalistyczne, szczegółowe badania weterynaryjne.

Obecnie jeźdźcy zapoznają się z nimi. Karmią marchewkami i uczą ich wszystkiego od podstaw. Jak przyznaje sama kierownik Ogniwa asp. Agnieszka Idczak-Mazur są to młode konie, które w pierwszej kolejności muszą zostać zajeżdżone, a później będą szkolone do atestacji, czyli pierwszego i najważniejszego egzaminu. Jego pozytywny wynik sprawi, że będą mogły wraz ze swoimi jeźdzcami patrolować miejskie ulice oraz tereny zielone.

To jednak nie koniec niespodzianek. Do jeźdźców dołączył również st. sierż. Mateusz Czajkowski - policjant z 6-letnim stażem, który wcześniej pracował na Komisariacie Policji w Tarnowie Podgórnym. Okazuje się, że chcąc rozpocząć służbę w Ogniwie Konnym trzeba mieć przede wszystkim… chęci i predyspozycje do pracy ze zwierzętami. Zarówno jednego, jak i drugiego nowemu policjantowi nie brakuje.

St. sierż. Czajkowski nigdy wcześniej nie miał styczności z końmi. W tym przypadku to niewątpliwie duża zaleta. Będzie mógł nauczyć się dobrych nawyków dostosowanych do policyjnych wymagań od podstaw od trenerki i bardziej doświadczonych kolegów. To oczywiście nie wszystko. Obecnie policjant jest na kursie, który zakończy się egzaminem. Po jego zaliczeniu, będzie mógł rozpocząć służbę w terenie. Następnie, czeka go podniesienie kwalifikacji i umiejętności oraz egzamin na II stopień jeździecki.

Zarówno konie, jak i ich jeźdźcy uczą się cały czas. Raz zdobytą umiejętność, utrwalają na systematycznych treningach. To niewątpliwie bardzo wymagająca służba, którą pełnią prawdziwi pasjonaci. Policjanci o wielkich sercach i jeszcze większym zamiłowaniu do zwierząt. Trzymamy kciuki za policjanta, który rozpoczął swoją przygodę w Ogniwie Konnym, oraz za nowo przyjętych parzystokopytnych w naszych szeregach

Życzymy powodzenia!

(KWP w Poznaniu / ik)