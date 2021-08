Policyjne śmigłowce Data publikacji 21.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Lotnictwo Policji swoje pierwsze śmigłowce PZL Kania otrzymało w 1996 r., dla dwóch sekcji lotniczych w Poznaniu i Krakowie. Ale dopiero w 2001 r., po likwidacji 103. Pułku Lotniczego NJW MSW, który wykonywał również zadania policyjne, przekazano dla Policji 11 maszyn i powstały kolejne sekcje lotnicze. W ciągu minionych 25 lat użytkowanych było 8 typów śmigłowców.

Aktualnie w strukturach lotniczych Policji pozostaje 13 śmigłowców w sześciu bazach: dwie maszyny Bell-206, trzy Bell-407, jeden Bell-412, dwa PZL W-3 „Sokół”, dwa Mi-8 i trzy S70i Black Hawk.

Centralną bazę stanowi Zarząd Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji w Warszawie. Tutaj stacjonują śmigłowce Black Hawk, Mi-8, Bell-412 i dwa Belle-407. W kraju funkcjonują Sekcje Lotnicze KWP zlokalizowane w Krakowie (PZL W-3 „Sokół”), Wrocławiu (Bell-206), Łodzi (Bell-206), Poznaniu (Bell-407) i w Szczecinie (PZL W-3 „Sokół”).

Poniżej przedstawiamy typy helikopterów, jakie były i są w wyposażeniu lotnictwa policyjnego, z okresami użytkowania i podstawowymi danymi technicznymi.

PZL Kania – lekki śmigłowiec wielozadaniowy konstrukcji polskiej. W polskiej Policji był wykorzystywany do zadań patrolowo-transportowych. Załoga składała się z jednego pilota. Na pokładzie można było przewozić do dziewięciu pasażerów lub 1200 kg ładunku. PZL Kania były eksploatowane w Policji w latach 1996–2014. Aktualnie jeden egzemplarz jest w Muzeum Lotnictwa w Krakowie, a drugi w Muzeum Ratownictwa w Tomaszowicach.

Opis

Konstrukcja metalowa i kompozytowa

Wirnik nośny trójłopatowy

Pierwszy lot: czerwiec 1979 r.

Wyprodukowano 19 egz.

Dodatkowe wyposażenie: stanowisko do desantowania, kamera FLIR , gigantofony (megafony o wielkiej mocy).



Dane techniczne

Silnik: 2 silniki Allison 250-C20B

Średnica wirnika: 14,56 m

Długość kadłuba: 12,03 m

Wysokość: 3,75 m

Masa własna: 2000 kg

Masa całkowita: 3550 kg

Masa startowa: 3350 kg

Prędkość maks.: 210 km/h

Pułap: 4000 m

Zasięg: 650 km

Zapas paliwa: 1000 l

PZL Mi-2 – lekki śmigłowiec wielozadaniowy pilotowany przez jedną lub dwie osoby załogi mógł zabrać na pokład do pięciu pasażerów. W polskiej Policji był wykorzystywany do zadań patrolowo-transportowych. Aktualnie w lotnictwie Policji nie eksploatuje się maszyn tego typu. Mi-2 latały od 2001 r., a ostatni zakończył służbę w 2020 r.

Opis

Konstrukcja duraluminiowa, półskorupowa

Wirnik nośny trójłopatowy

Pierwszy lot: wrzesień 1961 r.

Wyprodukowano ponad 5400 egz.

Dodatkowe wyposażenie: kamera Ultra Force 275C (4 statki powietrzne), wciągarka ŁPG-3 o udźwigu 150 kg, głośniki zewnętrzne, reflektor-szperacz.



Dane techniczne

Silnik: 2 silniki turbinowe GTD-350

Średnica wirnika: 14,50 m

Długość kadłuba: 11,94 m

Wysokość: 3,75 m

Masa własna: 2400 kg

Masa całkowita: 3500 kg

Prędkość maks.: 210 km/h

Prędkość przelot.: 160 km/h

Pułap: 4000 m

Zasięg: 540 km

Zapas paliwa: 1070 l

MIL Mi-8 – średni śmigłowiec transportowy. Helikopter pilotowany przez trzyosobową załogę, mieszczący do 22 pasażerów. Wykorzystywany jest jako maszyna transportowa, ratownicza, poszukiwawcza i do zadań kontrterrorystycznych. Aktualnie lotnictwo Policji eksploatuje dwie maszyny tego typu stacjonujące w Warszawie. Śmigłowce Mi-8 są używane w Policji od 2001 r.

Opis

Konstrukcja duraluminiowa, półskorupowa

Wirnik nośny pięciołopatowy

Pierwszy lot: wrzesień 1962 r.

Zbudowano ponad 12 000 egz.

Dodatkowe wyposażenie: rama z zaczepem zewnętrznym o udźwigu 3000 kg, wciągarka LUCAS o udźwigu 250 kg, stanowisko do desantu na linach, reflektor-szperacz, przystosowany do lotów w NVG , dodatkowe zbiorniki paliwa 2 x 915 l.



Dane techniczne

Silniki: 2 silniki turbinowe TW-2 117

Średnica wirnika: 21,29 m

Długość kadłuba: 18,17 m

Wysokość: 5,65 m

Masa własna: 6800 kg

Masa całkowita: 12 000 kg

Prędkość maks.: 250 km/h

Prędkość przelot.: 225 km/h

Pułap: 4500 m

Zasięg: 350/540 km

Zapas paliwa: 1870/2615 l

PZL W-3 „SOKÓŁ” – średni śmigłowiec wielozadaniowy polskiej konstrukcji. Załoga: dwie lub trzy osoby, na pokład może zabrać do 10 pasażerów. Maszyny te sprawdzają się w lotach transportowych, patrolowych, ratowniczych, desantowych i poszukiwawczych. Aktualnie lotnictwo Policji eksploatuje dwie maszyny tego typu stacjonujące w Krakowie i w Szczecinie. PZL W-3 „Sokół” są używane od 2001 r.

Opis

Konstrukcja duraluminiowa, półskorupowa

Wirnik nośny czterołopatowy

Pierwszy lot: listopad 1979 r.

Wyprodukowano ponad 180 egz.

Dodatkowe wyposażenie: wciągarka LUCAS o udźwigu 250 kg, dodatkowy zbiornik paliwa 1030 l., kamera LEO-400, reflektor-szperacz.



Dane techniczne

Silniki: 2 silniki turbinowe PZL-10W

Średnica wirnika: 15,70 m

Długość kadłuba: 14,21 m

Wysokość: 4,12 m

Masa własna: 3680 kg

Masa całkowita: 6400 kg

Prędkość maks.: 255 km/h

Prędkość przelot.: 235 km/h

Pułap: 5100 m

Zasięg: 690 km

Zapas paliwa: 1700 l

Bell-412B-HP – średni śmigłowiec wielozadaniowy wykorzystywany głównie do lotów pasażerskich. Może pomieścić do ośmiu pasażerów. Śmigłowiec może pilotować jeden lub dwóch członków załogi, w policyjnej służbie od 2011 r. Od początku stacjonuje w Warszawie.

Opis

Konstrukcja półskorupowa z poszyciem z metalu i włókna szklanego

Wirnik nośny czterołopatowy

Pierwszy lot: sierpień 1979 r.

Wyprodukowano blisko 900 egz.

Dodatkowe wyposażenie: głowica optoelektroniczna FLIR STAR SAFIRE HD .



Dane techniczne

Silniki: 2 silniki turbinowe PT6T3B

Średnica wirnika: 14 m

Długość kadłuba: 14 m

Wysokość: 4,6 m

Masa własna: 3202 kg

Masa całkowita: 5398 kg

Prędkość maks.: 259 km/h

Prędkość przelot.: 222 km/h

Pułap: 6096 m

Zasięg: 650 km

Zapas paliwa: 1246 l

Bell-206B-III Jet Ranger – lekki śmigłowiec wielozadaniowy, przeznaczony do zadań patrolowych, obserwacyjnych i poszukiwawczych zabiera na pokład do trzech pasażerów oraz do dwóch pilotów. Aktualnie lotnictwo Policji eksploatuje dwie maszyny tego typu stacjonujące w Łodzi i we Wrocławiu. Są użytkowane od 2001 r.

Opis

Konstrukcja duraluminiowa, półskorupowa

Wirnik nośny dwułopatowy

Pierwszy lot: styczeń 1966 r.

Wyprodukowano ponad 7500 egz.

Dodatkowe wyposażenie: głośniki zewnętrzne, reflektor-szperacz, kamera FLIR (termowizyjna).



Dane techniczne

Silnik: silnik turbinowy Allison 250C-20

Średnica wirnika: 10,16 m

Długość kadłuba: 9,50 m

Wysokość: 2,91 m

Masa własna: 730 kg

Masa całkowita: 1450 kg

Prędkość maks.: 216 km/h

Prędkość przelot.: 190 km/h

Pułap: 4115 m

Zasięg: 550 km

Zapas paliwa: 345 l

Bell-407GXi – lekki śmigłowiec wielozadaniowy, patrolowo-interwencyjny umożliwiający zabranie na pokład załogi składającej się z jednego lub dwóch pilotów oraz do czterech pasażerów, wykorzystywany do interwencji, poszukiwań, zabezpieczeń czy pościgów. Umożliwia latanie w dzień i w nocy dzięki doskonałej awionice oraz potężnemu (862 KM) silnikowi. Duży nadmiar mocy umożliwia wykonanie bardzo wysokiego zawisu. W lotnictwie Policji od 2019 r. eksploatuje się trzy maszyny tego typu: dwie w Warszawie i jedną w Poznaniu.

Opis

Konstrukcja duraluminiowa, półskorupowa

Wirnik nośny czterołopatowy

Pierwszy lot: czerwiec 1995 r.

Wyprodukowano ponad 1400 egz.

Dodatkowe wyposażenie: głośniki zewnętrzne, TRAKKA System wraz z reflektorem i głowicą optoelektroniczną.



Dane techniczne

Silnik: Rolls-Royce M250-C47E/4 FADEC

M250-C47E/4 Średnica wirnika: 10,66 m

Długość kadłuba: 10,57 m

Wysokość: 3,30 m

Masa własna: 1224 kg

Masa startowa: 2722 kg

Prędkość maks.: 260 km/h

Prędkość przelot.: 244 km/h

Pułap: 6096 m

Zasięg: 600 km

Zapas paliwa: 484 l

S-70i Black Hawk – średni wielozadaniowy śmigłowiec transportowy o dużym zapasie mocy i znacznej prędkości przelotowej jest używany do zadań kontrterrorystycznych, transportowych oraz wspomagania działań służb ratowniczych. Do obsługi potrzebnych jest trzech członków załogi, na pokład można zabrać do 13 pasażerów. Polska Policja od 2018 r. posiada trzy maszyny tego typu stacjonujące w Warszawie.

Opis

Konstrukcja metalowa, półskorupowa

Wirnik nośny czterołopatowy

Pierwszy lot: październik 1974 r.

Wyprodukowano ponad 3500 egz.

Dodatkowe wyposażenie: wciągarka 270 kg, urządzenie dźwigowe do 4 t, stanowisko do desantowania.



Dane techniczne

Silnik: 2 silniki General Electric T700-GE-701D, turbowałowe

T700-GE-701D, turbowałowe Średnica wirnika: 16,36 m

Długość z wirnikiem: 19,76 m

Wysokość: 5,13 m

Masa własna: 5650 kg

Masa startowa: 9979 kg

Prędkość maks.: 350 km/h

Prędkość przelot.: 297 km/h

Pułap: powyżej 6000 m

Zasięg: 700 km

Zapas paliwa: 1680 l

opracował: Krzysztof Chrzanowski