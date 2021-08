Podziękowania dla policjantów z ogniwa wodnego bydgoskiej komendy Data publikacji 20.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Na pocztę elektroniczną Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy wpłynęły podziękowania dla policjantów z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy za pomoc załodze jachtu, który wywrócił się na wodach Zalewu Koronowskiego.

Funkcjonariusze Ogniwa Prewencji na Wodach i Terenach Przywodnych w okresie letnim pełnią służbę w Sezonowej Placówce Policji Wodnej w Pieczyskach na Zalewie Koronowskim w gminie Koronowo. Ostatni weekend potwierdził po raz kolejny, że ich obecność w tym miejscu jest niezbędna. W poniedziałek, 16.08.2021 r., opisywaliśmy interwencje i zadania, z jakimi spotkali się w miniony weekend (13-15.08.2021) policjanci pełniąc służbę na wodach i terenach przywodnych. Jedną z nich była sytuacja związana z wywróceniem się jachtu.

Przypomnijmy: W niedzielę, 15.08.2021 r.,bydgoscy „wodniacy” otrzymali zgłoszenie o jachcie kabinowym, który wywrócił się w rejonie Sokole - Kuźnicy. Po dopłynięciu na miejsce policjanci zobaczyli jacht w wodzie wywrócony do góry dnem. Okazało się, że cztery osoby nim płynące zdołały wcześniej dopłynąć do brzegu i nie potrzebowały pomocy medycznej. Na miejsce zostały wezwane inne służby, by pomóc policjantom odholować żaglówkę do miejsca cumowania. Więcej można przeczytac w artykule: Pracowity weekend policyjnych „wodniaków”.

W związku z tym zdarzeniem na pocztę elektroniczką Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy wpłynęły szczególne podziękowania i słowa uznania dla policjantów. W nadesłanym e-mailu właściciel jachtu podziękował policjantom pełniącym służbę na wodach Zalewu Koronowskiego, którzy tego dnia, po otrzymaniu zgłoszenia, natychmiast ruszyli z pomocą. A oto treść otrzymanych podziękowań:

„Składam na ręce Pana Komendanta podziękowania podległym funkcjonariuszom, którzy w dniu 15 sierpnia br. pełnili służbę - patrol wodny na Zalewie Koronowskim. Po wywróceniu mojego jachtu błyskawicznie pojawili się na miejscu zdarzenia i udzielili niezbędnej pomocy. Następnie wspólnie z WOPR i Strażą Pożarną aktywnie uczestniczyli w dalszych czynnościach ratowniczo-technicznych. Świadkami nienagannej postawy tych policjantów była spora grupa osób. Zachowanie to zdobyło duże uznanie za fachowe podejście do problemu i wysoką postawę moralną. Uprzejmie proszę o podziękowanie w moim imieniu tym funkcjonariuszom. Z wyrazami szacunku …”

(KWP w Bydgoszczy / ik)