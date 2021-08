Sprawca kradzieży auta o wartości ponad 128 tys. złotych zatrzymany przez legnickich policjantów Data publikacji 20.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Legniccy policjanci zajmujący się na co dzień zwalczaniem przestępczości przeciwko mieniu ustalili sprawcę kradzieży pojazdu marki Jeep o wartości ponad 128 tys. złotych i odzyskali skradzione auto. Zatrzymanemu mężczyźnie dodatkowo przedstawiono zarzut dokonania trzech włamań na konto bankowe przy pomocy uprzednio skradzionej karty płatniczej. Legniczanin dopuścił się tych czynów w warunkach powrotu do przestępstwa, w związku z tym grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Legnicy niezwłocznie po otrzymaniu informacji dotyczącej kradzieży samochodu marki Jeep o wartości ponad 128 tys. złotych podjęli działania, które miały doprowadzić ich do sprawcy tego przestępstwa. Doświadczenie i zaangażowanie mundurowych szybko przyniosły oczekiwany efekt. Zebrany w sprawie materiał dowodowy wskazywał, że to jeden z mieszkańców Legnicy dopuścił się tej kradzieży. Skradziony pojazd został odzyskany na terenie Wrocławia, jednak wytypowany przez policjantów złodziej pozostawał nieuchwytny.

Za mężczyzną wszczęto poszukiwania, które dzięki współpracy z funkcjonariuszami Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego i Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Legnicy zakończyły się jego zatrzymaniem.

Szybko jednak się okazało, że kradzież pojazdu to nie wszystko, co 45-latek miał na sumieniu. Dzięki wnikliwej pracy operacyjnej śledczy przedstawili zatrzymanemu zarzut dokonania trzykrotnego włamania na rachunek bankowy przy pomocy uprzednio skradzionej karty płatniczej, Legniczanin spowodował tym działaniem straty w kwocie 1300 złotych. Co więcej, działał on w warunkach powrotu do przestępstwa, w związku z tym grozi mu kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności

(KWP we Wrocławiu / kp)