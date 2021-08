Jednośladem bezpiecznie do celu – motocykl Data publikacji 20.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policja prowadzi akcję informacyjno-edukacyjną pn. „Jednośladem bezpiecznie do celu”, której priorytetem jest kształtowanie właściwych postaw i zachowań wśród uczestników ruchu drogowego oraz wzmacnianie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo na drodze.

Prowadzone działania dotyczą między innymi użytowników motocykli. Pamiętajmy, że jeśli motocyklistę cechuje nadmierna pewność siebie i skłonność do ryzyka efekty mogą być tragiczne.

Motocykliści zaliczani są do niechronionych użytkowników dróg i w trakcie wypadku narażeni są na poważne obrażenia lub nawet utratę życia. W ubiegłym roku motocykliści uczestniczyli w ponad 2000 wypadkach drogowych, w których zginęło 233 kierujących motocyklami. Najwięcej wypadków kierujących motocyklami odnotowano w miesiącach czerwiec-sierpień.

Kierujący samochodami powinni pamiętać, by nie zmuszać kierującego jednośladem do gwałtownego hamowania, gdyż może to doprowadzić do utraty panowania nad motocyklem, a w konsekwencji do poważnego wypadku.

Policja apeluje do wszystkich kierujących pojazdami o zachowanie ostrożności i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze.

BRD KGP