„Błękitna Wstęga dla Michałka” – szlachetna inicjatywa legnickich policjantów Data publikacji 20.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kolejny już raz dolnośląscy policjanci pokazują, że pomaganie innym jest jednym z ich życiowych priorytetów i również poza służbą los drugiego człowieka nie jest im obojętny. Tym razem w niezwykle szlachetną inicjatywę zaangażowali się legniccy funkcjonariusze mł. asp. Tomasz Parysek i sierż. szt. Piotr Mickiewicz. Mundurowi postanowili zorganizować rowerową wyprawę, podczas której mają zamiar pokonać na jednośladach 500 km wybrzeżem Bałtyku. Wszystko po to, aby pomóc dziecku, które na co dzień zmaga się z poważną chorobą. Wykorzystując swoją pasję do sportu, mundurowi chcą wesprzeć zbiórkę pieniędzy na leczenie siedmioletniego Michałka, który każdego dnia musi mierzyć się z ciężkim schorzeniem – chorobą Battena.

Na co dzień są ratownikami medycznymi w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Legnicy, a poza służbą to pasjonaci sportu, którym na sercu leży los drugiego człowieka. Mowa o mł. asp. Tomaszu Parysek i sierż. szt. Piotrze Mickiewiczu, którzy postanowili zorganizować akcję „Błękitna Wstęga dla Michałka”. Jej celem jest pomoc siedmioletniemu Michałkowi, który zmaga się z ciężkim schorzeniem – chorobą Battena. Jedyną formą leczenia w przypadku tej choroby jest ciągła rehabilitacja, która jest bardzo kosztowna.

Funkcjonariusze chcąc wesprzeć zbiórkę pieniędzy na leczenie Michałka, zdecydowali się wykorzystać do tego swoją pasję do sportu. Wczoraj (19.08.) wyruszyli nad polskie morze, aby tam na rowerach pokonać 500-kilometrową trasę wzdłuż wybrzeża Bałtyku. Ubrani w ciuchy promujące akcję oraz uzbrojeni w kilka tysięcy ulotek wyruszyli dzisiejszego poranka z Władysławowa, aby przez Hel dotrzeć do Międzyzdrojów, po drodze promując zbiórkę. Jak sami twierdzą: Będziemy starać się namówić jak największą liczbę ludzi o dobrym sercu, aby wsparli Michałka w jego ciężkiej chorobie. Mamy zamiar rozpropagować ową akcję we wszystkich miejscach, w których będziemy jechać na rowerach. Zachęcamy wszystkich Państwa do pomocy w naszych działaniach.

Zbiórka pieniędzy odbywa się na portalu zrzutka.pl pod adresem - identyfikator zbiórki to: 8w2fn6. Fundusze zbierane są również przez fundację „Złotowianka” - nr konta: 25 8944 0003 0002 7430 2000 0010 z dopiskiem: „Michał Kowal K/262”.

Gratulujemy policjantom zaangażowania się w tak szczytną inicjatywę! Pozostaje życzyć im, aby na swojej drodze spotkali wielu ludzi dobrego serca, którzy będą chcieli pomóc Michałkowi w jego codziennej walce o zdrowie, życie i lepsze jutro.

mł. asp. Przemysław Ratajczyk

Zespół Prasowy KWP we Wrocławiu