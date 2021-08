Policyjni wodniacy z Wrocławia uratowali mężczyznę Data publikacji 20.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci patrolu wodnego pełniący służbę na Odrze, interweniowali wczoraj w związku z przewróconą łodzią motorową. Trzy osoby zostały wyciągnięte z wody. Okazało się jednak, że sternik był nietrzeźwy. W organizmie miał niemal 2 promile alkoholu. Apelujemy o rozwagę i bezwzględne przestrzeganie elementarnych zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku nad wodą.

W czwartkowe przedpołudnie, 19.08.2021 r., policyjni wodniacy z Wrocławia otrzymali zgłoszenie, że na Odrze wywróciła się łódź motorowa. Mundurowi natychmiast wypłynęli i rozpoczęli poszukiwania załogi. Po kilku minutach od podjęcia akcji zauważyli w korycie rzeki wywróconą do góry dnem łódź i jedną osobę w wodzie. Gdy podpłynęli bliżej dostrzegli, że mężczyzna ze względu na źle dobrany środek ratunkowy jakim była niewłaściwa kamizelka, nie potrafił samodzielnie utrzymać się na wodzie. Człowiek ten co chwilę zanurzał się pod jej powierzchnię. Policjanci natychmiast wspólnie z ratownikami WOPR wciągnęli mężczyzn na pokład. Okazało się, że załoga tej łodzi liczyła 3 osoby, jednak dwie pozostałe osoby chwilę wcześniej zostały już z wody wyciągnięte. Poza tym, że osoby te były wyziębione, nic im się nie stało, co potwierdzili ratownicy.

Policjanci próbując ustalić okoliczności tego zdarzenia i znaleźć przyczynę wywrócenia łodzi, wyczuli alkohol od mężczyzny, który był sternikiem. 33-latek został poddany badaniu trzeźwości – urządzenie wykazało niemal 2 promile. Dlatego bezpośrednio po badaniu lekarskim, któremu zostali poddani wszyscy członkowie załogi, mężczyzna został przewieziony do jednej z wrocławskich jednostek Policji, aby tam wykonać niezbędne czynności w sprawie.

Policjanci przypominają, że sternik, który ma powyżej 0,5 promila alkoholu w organizmie, odpowiada podobnie, jak nietrzeźwy kierowca samochodu. Grozi mu kara do dwóch lat pozbawienia wolności oraz utrata wszelkich uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi

Apelujemy o rozwagę i bezwzględne przestrzeganie elementarnych zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku nad wodą. Pamiętajmy, by nie wchodzić do wody będąc pod wpływem alkoholu. Przypominamy też, że pływanie żaglówkami, łódkami, kajakami czy rowerami wodnymi pod wpływem alkoholu jest karalne, ale przede wszystkim niebezpieczne zarówno dla nas samych, jak i innych osób wypoczywających nad wodą.

(KWP we Wrocławiu / mw)