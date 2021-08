Ratowali mężczyznę, którego życie było zagrożone Data publikacji 20.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wrocławia pomogli poszkodowanemu mężczyźnie. Jak się okazało, zranił się w rękę i obficie krwawił. Mundurowi natychmiast założyli mu opatrunek i wiedząc, że czas oczekiwania na karetkę pogotowia jest wydłużony, a mężczyzna jest coraz bardziej osłabiony, sami zawieźli go do szpitala. Całe zdarzenie miało miejsce w centrum miasta i jest kolejnym przykładem na to, że kiedy potrzebna jest pomoc, funkcjonariusze natychmiast jej udzielą.

To była kolejna nocna służba policjantów z Wydziału Prewencji i Patrolowego. Kilka minut po godzinie 22.00 otrzymali polecenie sprawdzenia zgłoszenia na jednej z ulic w centrum. Funkcjonariusze przerwali patrolowanie wąskich uliczek Starego Miasta i skierowali się w rejon, gdzie co weekend spotykają się wrocławianie.

Na miejscu okazało się, że zgłoszona wcześniej interwencja, nie ma potwierdzenia w rzeczywistości. Jednak po chwili funkcjonariusze podjęli kolejną. Do mundurowych podszedł bowiem mocno przestraszony mężczyzna, który krwawił z lewej dłoni. Krwawienie było bardzo obfite, dlatego policjanci natychmiast poinformowali o tym oficera dyżurnego, a ten dyspozytora pogotowia ratunkowego.

Funkcjonariusze zastosowali także odpowiedni opatrunek, aby zabezpieczyć mężczyznę przed dalszą utratą krwi. Starali się także go uspokoić i razem z poszkodowanym oczekiwali na przyjazd zespołu ratownictwa medycznego. Ten jednak nie zjawiał się i nie wiadomo było, kiedy dojedzie na miejsce. Gdy policjanci zauważyli, że prawdopodobnie wskutek utraty krwi 20-latek zaczyna słabnąć, wówczas w celu ratowania życia i zdrowia, postanowili sami przewieźć go do szpitalnego oddziału ratunkowego.

Z włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi w kilka minut byli już w szpitalu, gdzie opiekę nad obywatelem Niemiec przejęli ratownicy. Dzięki szybkiej i sprawnej reakcji policjantów mężczyzna szybko uzyskał pomoc zarówno przedmedyczną, jak i lekarską w placówce służby zdrowia. Na szczęście nic poważnego mu się nie stało, jednak gdyby nie działania policjantów, zakończenie tej historii mogło być całkiem inne.

To kolejny przykład na to, że codziennie policjanci pomagają osobom, które tej pomocy potrzebują. Funkcjonariusze każdego dnia dbają o bezpieczeństwo obywateli, mieszkańców Wrocławia, powiatu wrocławskiego i wszystkich gości, którzy odwiedzają ten region.

Pamiętaj! Jeśli potrzebujesz pomocy, dzwoń na numer alarmowy 112 lub po prostu podejdź do przechodzącego policjanta i powiedz mu o tym! Funkcjonariusz zrobi wszystko, abyś był bezpieczny!

(KWP we Wrocławiu / kp)