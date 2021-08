Areszt dla 63-latka za napaść na policjantów Data publikacji 23.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Przasnysza zatrzymali 63-letniego mężczyznę, który groził siekierą funkcjonariuszom i przechodniom. Na wniosek policjantów oraz Prokuratury Rejonowej w Przasnyszu, wobec mieszkańca Przasnysza za czynną napaść na policjantów Sąd Rejonowy w Przasnyszu, zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

W ubiegłym tygodniu policjanci podczas patrolu na jednym z osiedli w Przasnyszu zauważyli siedzącego mężczyznę, który trzymał w ręku siekierę. Mężczyzna był agresywny i pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze wobec niego podjęli interwencję i nakazali odłożenie niebezpiecznego przedmiotu. Niestety mężczyzna ignorował polecenia policjantów i w kierunku jednego z przechodniów zaczął wymachiwać siekierą. Wobec funkcjonariuszy kierował wulgarne słowa i groził im pozbawieniem życia. W pewnym momencie do agresora dołączył kolejny mężczyzna. Obaj nie stosowali się do poleceń policjantów w związku z narastającym zagrożeniem funkcjonariusze obezwładnili i zatrzymali mężczyzn. Po zatrzymaniu okazało się, że 63-letni mieszkaniec Przasnysza, który groził policjantom siekierą miał w organizmie blisko 2,5 promila alkoholu. Natomiast drugi z mężczyzn to 43-latek miał ponad 2 promile alkoholu. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani do wyjaśnienia.

Wobec 63-letniego mężczyzny na wniosek Prokuratury Rejonowej w Przasnyszu i przasnyskich policjantów w miniony czwartek, Sąd Rejonowy w Przasnyszu zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10.

(KWP zs. w Radomiu / kp)