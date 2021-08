Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia Data publikacji 23.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Do Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi wpłynęły słowa podziękowania od syna seniorki, której pomocy udzieliła m.in. asp. szt. Marzanna Boratyńska z Wydziału Ruchu Drogowego w Łodzi. Mamy nadzieję, że starsza Pani szybko wróci do zdrowia.

20 sierpnia 2021 roku podczas pełnienia służby na ul. Piotrkowskiej w ramach działań związanych z bezpieczeństwem, na wysokości posesji nr 140, policjantka zauważyła, że upada starsza kobieta. W tej samej chwili usłyszała także wołanie o pomoc przypadkowego przechodnia, który także zainterweniował. Mundurowa natychmiast pobiegła do kobiety a była to osoba w wieku około 70 lat. Seniorka została podniesiona przez przechodnia i posadzona na krzesło. Asp. szt. Marzanna Boratyńska w rozmowie z kobietą ustaliła, że ta miała silny ból za mostkiem i się bardzo pociła. Wszystkie zweryfikowane objawy wskazywały na możliwy zawał serca. Na miejsce wezwane zostało pogotowie ratunkowe. Policjantka cały czas czuwała nad stanem zdrowia kobiety, nie pozwalając jej ani na chwilę zmienić pozycji półsiedzącej co jest istotne w przypadku takich dolegliwości. Rozpięła odzież aby ułatwić oddychanie i pozostawała w gotowści gdyby należało podjąc dalsze czynności związane z udzieleniem pomocy przedmedycznej.

Funkcjonariuszka cały czas rozmawiała z seniorką po to żeby, gdy przyjadą ratownicy medyczni przekazać jak najwięcej informacji o jej stanie zdrowia. Starsza Pani została karetką przewieziona do szpitala. Następnego dnia jej syn przesłał na ręce komendanta słowa podziękowania: „Wczoraj moją mamę z ulicy Piotrkowskiej zabrało pogotowie z podejrzeniem zawału serca. Z relacji sąsiadki, która akurat była na miejscu, dowiedziałem się że mojej mamie pomogła pani rzecznik, która szczęśliwym trafem przechodziła obok. Chciałem z całego serca podziękować za tą pomoc, prawdopodobnie dzięki pani moja mama nadal żyje. Trafiła w bardzo ciężkim stanie na WAM, gdzie od razu wszczepiono jej rozrusznik serca. Doszło do niedotlenienia mózgu, ale udało się opanować sytuację i mogłem już dzisiaj rano porozmawiać z mamą przez telefon. Jeszcze raz dziękuję.”

Mamy nadzieję, że Seniorka szybko wróci do domu, a za każde miłe słowo dziękujemy. Dziekujemy także za reakcję przechodnia, który pomógł podczas tej interwencji!

(KWP w Łodzi / mw)