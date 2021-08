Dyżurny o wielkim sercu zorganizował zbiórkę dla chorych dzieci Data publikacji 24.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Aspirant sztabowy Artur Zdrojewski przyłączył się do zbiórki zorganizowanej przez Fundację Odzyskać Radość dla podopiecznych z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Kraszewie-Czubakach w gminie Raciąż. Swoją postawą zainspirował pracowników i policjantów z płońskiej komendy, którzy licznie odpowiedzieli na kierowaną do nich prośbę. Zebrane artykuły trafiły już do chorych dzieci.

W Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w miejscowości Kraszewo-Czubaki gm. Raciąż znajduje się jeden z największych w Polsce oddziałów dla dzieci poniżej 3. roku życia. Przebywa tam blisko 60 podopiecznych z całej Polski. Dzieci cierpią na poważne schorzenia i deformacje, a większość z nich została porzucona przez rodziców zaraz po narodzeniu. Fundacja „Odzyskać Radość” zorganizowała dla podopiecznych ZOL zbiórkę pieniędzy i najpotrzebniejszych rzeczy, w którą aktywnie wraz ze stowarzyszeniem biegowo-ekologicznym Asfaltlove Dziki włączył się jego członek, pasjonat biegania, długodystansowej jazdy na rowerze i nordic walking - dyżurny płońskiej komendy asp. sztab. Artur Zdrojewski.

Funkcjonariusz na swoim profilu w mediach społecznościowych w sposób nieco żartobliwy skierował prośbę do swoich znajomych o wsparcie i przekazywanie potrzebnych dla dzieci artykułów: „Pomaganie zmienia świat na lepsze. Każdy gest, nawet najdrobniejszy...zmienia świat, czyjś świat” oraz „Moi drodzy, to jest zupka dla dziecka w słoiczku, jak każdy widzi. Pomidorowa mmmm, kto nie lubi pomidorowej (…) taka zupka to tylko 4,50zł. Szok, tyle kasy, a niepełnosprawne dziecko miałoby pełny brzuszek. Nie bądź szczypior podziel się (...)”. Po tych słowach na odpowiedź ze strony policjantów i pracowników płońskiej komendy asp. sztab. Artur Zdrojewski nie musiał długo czekać. Ruszyła „lawina pomagania”. Jak sam organizator zbiórki przyznał, nie spodziewał się aż tak dużego odzewu. Każdego dnia po służbie wracał z kolejnymi darami dla dzieci przekazywanymi przez jego kolegów i koleżanki, w tym również od policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego mławskiej komendy. Paczki z darami od jego znajomych z terenu całej Polski przychodziły również na adres domowy policjanta.

Dzięki zaangażowaniu płońskiego dyżurnego i temu, jak potrafił zainspirować innych do włączenia się w akcję na rzecz chorych dzieci, w krótkim czasie udało się zebrać kilkanaście kartonów słoiczków z obiadkami i deserami dla dzieci, kaszek, pieluch, mokrych chusteczek, płynów do kąpieli i zabawek. Wszystkie zebrane rzeczy zostały przekazane Fundacji Odzyskać Radość.

„Starajcie się zostawić ten świat choć trochę lepszym, niż go zastaliście” - Cytat Robert Baden-Powell

(KWP zs. w Radomou / kp)