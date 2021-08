Policjanci zabezpieczyli prawie milion sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy Data publikacji 24.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji zabezpieczyli blisko milion sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Gdyby nielegalny towar trafił na rynek straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych należności wyniosłyby ponad milion złotych. W sprawie zatrzymano dwóch mieszkańców Warszawy.

W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji, na co dzień realizujący czynności służbowe ukierunkowane na zwalczanie przestępstw godzących w interesy Skarbu Państwa, zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 66 i 62 lata, podejrzewanych o handel papierosami bez polskich znaków akcyzy skarbowej. Na terenie powiatu wołomińskiego w wynajmowanym przez nich pomieszczeniu, w domu jednorodzinnym oraz w samochodach należących do podejrzanych policjanci znaleźli prawie milion sztuk papierosów. Nielegalny towar pochodził głównie z przemytu i przestępczej produkcji. Gdyby papierosy trafiły na rynek, starty Skarbu Państwa z tytułu nieopłaconych podatków wyniosłyby ponad milion złotych.

Zatrzymane osoby to mieszkańcy Warszawy. Mężczyźni usłyszeli zarzut popełnienia przestępstwa określonego w Kodeksie karnym skarbowym oraz Ustawie prawo własności przemysłowej. Postanowieniem Prokuratora Rejonowego w Wołominie wobec podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju, dozoru policyjnego oraz poręczenia majątkowego w kwocie po 20 tysięcy złotych

Teraz mężczyźni odpowiedzą przed sądem. Według Kodeksu karno-skarbowego za przestępstwo akcyzowe grozi wysoka grzywna i kara pozbawienia wolności do lat 3. Zgodnie z Ustawą prawo własności przemysłowej, jeżeli sprawca uczynił sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu albo dopuszcza się tego przestępstwa w stosunku do towaru o znacznej wartości, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.

(KSP / kp)