Podziękowania policjantom za pilotaż małej Julii

Do Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku przyszli rodzice z małą Julią, podziękować osobiście policjantom z białostockiej drogówki. Słowa uznania trafiły również do komendanta białostockiej jednostki. Policjanci pamiętnego dnia eskortowali rodziców wraz z 2-letnią córką do szpitala. Dziewczynka podczas zabawy rozcięła sobie głowę. Policyjna eskorta ulicami miasta pozwoliła w krótkim czasie dotrzeć do szpitala, gdzie Julią zajął się personel medyczny.