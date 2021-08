Policjanci zatrzymali do kontroli volkswagena pędzącego 178 km/h Data publikacji 24.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kierująca volkswagenem, jadąc drogą krajową 61, przekroczyła dopuszczalną prędkość o 58 kilometrów na godzinę. Chwilę później pojazd zatrzymali do kontroli policjanci z grupy Speed. Okazało się, że za kierownicą siedziała 37-latka. Za popełnione wykroczenie została ukarana wysokim mandatem karnym i 10 punktami karnymi. Policjanci przypominają, że prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych.

Drogi szybkiego ruchu służą do szybkiego przemieszczania się, jednak nie wszyscy kierowcy pamiętają o ograniczeniach prędkości. Na jednej z takich dróg policjanci z podlaskiej grupy Speed zatrzymali do kontroli volkswagena. Za kierownicą pojazdu siedziała 37-latka. Kobieta, jadąc drogą ekspresową w rejonie Grabowa rozpędziła swoje auto do 178 kilometrów na godzinę na odcinku drogi, gdzie obowiązywało ograniczenie do 120 kilometrów na godzinę. Chwilę później została zatrzymana do kontroli. 37-latka za popełnione wykroczenie została ukarana pięciuset złotowym mandatem, a na jej konto przybyło dziesięć punktów karnych.

Policjanci apelują o przestrzeganie ograniczeń prędkości i przypominają, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych.

(KWP w Białymstoku / kp)

