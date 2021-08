Na drodze nie ma czasu na chwileczkę zapomnienia! Data publikacji 24.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego zależy w większości od tego, jak będą traktować się wzajemnie na drodze i czy będą przestrzegać obowiązujących zasad i przepisów. W ruchu drogowym zaledwie ułamki sekund i centymetry przestrzeni potrafią decydować o konsekwencjach. Dlatego tak ważne jest, by każdy uczestnik ruchu drogowego był bezpieczny dla siebie i innych. Niezależnie od tego, czy porusza się piechotą, czy na dwóch lub czterech kółkach.

We wtorek (24.08.2021) policjanci na Warmii i Mazurach w sposób szczególny nadzorem objęli grupę uczestników ruchu drogowego, poruszającą się na dwóch kółkach. W pierwszym półroczu tego roku na drogach regionu odnotowaliśmy 51 wypadków z udziałem rowerzystów, a więc o 4 mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Niestety wzrosła liczba wypadków z udziałem motocyklistów, z 28 wypadków w zeszłym roku na 37 w tym.

Rowerzyści i motocykliści należą do grupy uczestników ruchu drogowego najbardziej zagrożonych ciężkimi obrażeniami spowodowanymi wypadkiem drogowym. Jak pokazują niektóre wydarzenia ostatnich dni, aby do takiego wypadku doszło, naprawdę nie trzeba wiele. Wystarczy chwila nieuwagi, moment zawahania lub teoretycznie drobne wykroczenie na drodze. Przy kontakcie auta z kierowcą jednośladu konsekwencje mogą być bardzo poważne.

Przekonała się o tym w poniedziałek (23.08.2021) 39-latka kierująca osobowym volkswagenem, która nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu motocykliście. Około godz. 22:00 na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Wojska Polskiego w Ełku kobieta nie zauważyła jadącego motocykla i zderzyła się z nim. 22-letni kierowca tego pojazdu trafił do szpitala. Oboje byli trzeźwi. Moment tego nieoczekiwanego spotkania na drodze zarejestrowała kamera monitoringu. Film publikujemy ku przestrodze.

Na poniższym nagraniu, zarejestrowanym w nocy, widoczny jest moment uderzenia motocykla we wjeżdżający na skrzyżowanie samochód osobowy.

Film Nagranie z monitoringu Opis filmu: Nagranie z monitoringu, na którym zarejestrowano moment uderzenia motocyklisty we wjeżdżający na skrzyżowanie samochód osobowy. Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Nagranie z monitoringu (format mp4 - rozmiar 6.36 MB)

Policjanci cyklicznie prowadzą działania i kontrole w trakcie służby, ukierunkowane w sposób szczególny na wybraną grupę uczestników ruchu drogowego. Wtorkowe działania skupiły się na kierowcach jednośladów. W trakcie takich kontroli policjanci oprócz tego, że wyciągają konsekwencje wobec osób łamiących przepisy ruchu drogowego, to również przypominają rowerzystom i motocyklistom o tym jakich zasad należy przestrzegać, jakich zachowań na drodze unikać i by zawsze mieć ograniczone zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego. Szczególnie rowerzyści i motocykliści powinni pamiętać o tym, że to oni sami są w pierwszej kolejności odpowiedzialni za swoje bezpieczeństwo i choć prawo nie wymaga od nich stosowania choćby odzieży ochronnej, czy kasków w przypadku rowerzystów, to w ich własnym interesie jest ich posiadanie i używanie.

