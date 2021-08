„Pomysłowy” złodziej samochodowy zatrzymany. Mężczyzna chciał ukryć swoją tożsamość, wiec przebrał się za…

Jeleniogórscy policjanci wraz z funkcjonariuszami z Jawora zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kradzież auta. Jak się okazało, skradziony przez niego pojazd należał do jego znajomego, a mężczyzna dostał się do jego wnętrza za pomocą oryginalnego kluczyka. Jednak jest w tej historii jeszcze coś, co wywołało zdziwienie i delikatny uśmiech na twarzach mundurowych pracujących nad tą sprawą. „Pomysłowy” 27-latek postanowił bowiem użyć nie lada fortelu, aby nie zostać rozpoznanym podczas kradzieży. Anonimowość miało mu zapewnić przebranie, w którym pojawił się na miejscu kradzieży. Jego najważniejszymi elementami była czarna peruka i krótka spódniczka…