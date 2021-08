W drodze na służbę zatrzymał nietrzeźwą kierującą Data publikacji 24.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Szybka reakcja i spostrzegawczość policjanta z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą komendy miejskiej w Wałbrzychu zakończyła niebezpieczną jazdę nietrzeźwej kierującej. Kobieta, która jechała całą szerokością jezdni, miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Funkcjonariusz uniemożliwili wałbrzyszance dalszą jazdę i powiadomił patrol Policji.

Wczoraj, 23.08.2021 r., przed godziną 06.00 mł. asp. Krzysztof Kołodziejczyk z wałbrzyskiej komendy, na co dzień zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, jadąc na służbę zwrócił uwagę na samochód osobowy, który jechał całą szerokością jezdni. Dodatkowo kierująca przy każdym nadjeżdżającym pojeździe z naprzeciwka hamowała, a zjeżdżając z ronda w centrum miasta najechała na pobocze. Był to sygnał dla funkcjonariusza, że przyczyną takiej jazdy może być alkohol w organizmie kobiety siedzącej za kółkiem.

Natychmiast powiadomił dyżurnego wałbrzyskiej komendy i chciał bezpiecznie uniemożliwić kierującej dalszą jazdę. Po przejechaniu kilkuset metrów samochód zatrzymał się na stacji paliw. Z pojazdu wysiadała kobieta, która miała duże problemy z utrzymaniem równowagi. Policjant podbiegł do niej i odebrał jej kluczyki. Dodatkowo zauważył, że w uchwacie na desce rozdzielczej samochodu znajdowała się otwarta puszka z piwem. Udał się z kobietą na stację paliw i tam próbował nie dopuścić do kolejnego spożywania alkoholu przez 58-latkę. Kobieta nie słuchała poleceń policjanta i próbowała oddalić się ze stacji, jednak mł. asp. Krzysztof Kołodziejczyk do tego nie dopuścił.

Na miejscu funkcjonariusze ruchu drogowego przebadali 58-letnią kierującą alkomatem. Badanie wykazało u wałbrzyszanki ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Kobiecie zatrzymano prawo jazdy. Teraz za swój czyn odpowie przed sądem. Grozi jej kara do 2 lat pozbawienia wolności i dotkliwe konsekwencje finansowe.

Policjanci apelują, by każdy reagował na niebezpieczne zachowanie innych uczestników ruchu drogowego. Zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników dróg.

(KWP we Wrocławiu / mw)