Podziękowanie dla szczecińskiego policjanta Data publikacji 25.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kolejne miłe podziękowania wpłynęły do komendanta miejskiego za nieocenioną służbę funkcjonariuszy szczecińskiej Policji. Tym razem podziękowanie skierowane jest do policjanta służby kryminalnej Komisariatu Policji Nad Odrą, „…jesteśmy pod wrażeniem jego bardzo dużego profesjonalizmu i wiedzy. Dzięki szybkiemu działaniu, jakie podjął, sprawa zakończyła się dla nas pozytywnie. Jesteśmy pełni uznania, że Policja ma w swoich szeregach takich funkcjonariuszy”. Takie słowa napisane przez mieszkańców to dla policjantów najlepszy wyraz uznania za ich służbę.

Do Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie wpłynęło podziękowanie za pracę policjanta służby kryminalnej Komisariatu Szczecin Nad Odrą mł. asp. Pawła Linharta. Sprawa dotyczy oszustwa internetowego na szkodę starszego małżeństwa. Seniorzy zamówili produkt, wybierając formę płatności za pobraniem, jednakże zostali oszukani co do jego zawartości. Sprawę niezwłocznie zgłosili na Komisariacie Policji Nad Odrą. Mł. asp. Paweł Linhart, który zajął się problemem mieszkańców natychmiast wstrzymał transakcję i pieniądze z powrotem trafiły do seniorów.

Mieszkańcy wyrazili wdzięczność za empatię, jaką otrzymali od policjanta oraz fachową i rzetelną wiedzę przekazaną w zakresie oszustw internetowych. „… Jesteśmy pod wrażeniem jego bardzo dużego profesjonalizmu i wiedzy. Dzięki szybkiemu działaniu, jakie podjął, sprawa zakończyła się dla nas pozytywnie. Jesteśmy pełni uznania, że Policja ma w swoich szeregach takich funkcjonariuszy”.

Oczywiście takie podziękowania są dla nas wyrazem największego uznania, dają dużą satysfakcję, a przede wszystkim motywują do dalszego działania i pomagania innym.

(KWP w Szczecinie / kp)