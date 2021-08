17 osób usłyszało łącznie 102 zarzuty przestępstw narkotykowych. Akt oskarżenia właśnie trafił do sądu

Skierowaniem aktu oskarżenia do sądu zakończyło się śledztwo, jakie prowadzili policjanci z komisariatu w Nowej Dębie, w sprawie wprowadzenia do obrotu znacznej ilości narkotyków. Policjanci do sprawy zatrzymali 17 osób w wieku od 19 do 41 lat oraz zabezpieczyli narkotyki: amfetaminę, marihuanę, tabletki ecstasy i krzewy konopi indyjskich. Podejrzani usłyszeli łącznie 102 zarzuty przestępstw narkotykowych. Pięć osób tymczasowo aresztowano.