Jeleniogórski policjant po służbie zatrzymał nietrzeźwego kierującego Data publikacji 25.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant wydziału ruchu drogowego komendy miejskiej w Jeleniej Górze, będąc już po służbie, zatrzymał mężczyznę podejrzanego o kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Badanie na zawartość alkoholu w organizmie kierowcy wykazało 1,2 promila. Mężczyzna został przekazany patrolowi Policji. Teraz za popełnione przestępstwo odpowie przed sądem, a grozić mu może nawet do 2 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusz wczoraj, 24.08.2021 r., około godziny 16.30 wracając po pracy do domu w kierunku Cieplic, zauważył kierującego pojazdem marki Skoda, który nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej i przejechał na czerwonym świetle. Jadąc za tym kierowcą policjant zauważył również, że mężczyzna ominął dwa pojazdy, które zatrzymały się na czerwonym świetle i pojechał dalej. Sposób jazdy tego kierowcy wskazywał, że mógł on znajdować się pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka. W związku z zagrożeniem, jakie powodował mężczyzna dla innych uczestników ruchu drogowego, policjant postanowił go zatrzymać.

Kiedy kierowca zjechał na parking, mundurowy ruszył w jego kierunku i od razu od mężczyzny wyczuł wyraźną woń alkoholu. Niezwłocznie na miejsce wezwał patrol Policji, a kierowcy uniemożliwił dalszą podróż. Tym nieodpowiedzialnym okazał się 54-letni jeleniogórzanin. Przeprowadzone badanie na zawartość alkoholu w jego organizmie wykazało 1,2 promila.

Teraz mężczyzna za popełnione przestępstwo odpowie przed sądem, a grozić mu może kara pozbawienia wolności nawet do lat 2, wysoka grzywna oraz zakaz kierowania pojazdami na kilka lat.

(KWP we Wrocławiu / mw)