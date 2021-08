42-latek przewrócił się i uderzył głową w krawężnik - pomogły policjantki Data publikacji 25.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kolejny raz pełen profesjonalizm nowosolskich policjantów pomógł uratować życie ludzkie. Poszkodowany przewrócił się i nie miał siły się podnieść. Funkcjonariuszki szybko i skutecznie udzieliły mu pierwszej pomocy przedmedycznej, a następnie przekazały Pana załodze karetki pogotowia. Na szczęście życiu 42-latka już nic nie zagraża.

W poniedziałek (23 sierpnia) po godzinie 20.00 policjantki z Wydziału Prewencji podczas patrolu w Nowej Soli otrzymali informację od przechodnia, że na pobliskiej ulicy leży zakrwawiony mężczyzna z urazem głowy. Nie zastanawiając się ani chwili, szybko pojechali we wskazane przez zgłaszającego miejsce. Zastały mężczyznę, który miał obfity krwotok z głowy, silne drgawki, a kontakt z nim był utrudniony. Funkcjonariuszki niezwłocznie przystąpili do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanemu mieszkańcowi Nowej Soli. Różne nieoczekiwane sytuacje życiowe sprawiają, że szybkiej pomocy może potrzebować każdy z nas. Ważne, żeby obok był wtedy ktoś, kto nie pozostanie obojętny na grożące nam niebezpieczeństwo i właściwie zareaguje. Mundurowe opatrzyły ranę mężczyzny, zatamowały krwotok i okryli kocem termicznym, ponieważ ze względu na porę wieczorną uległ wychłodzeniu. W trakcie udzielania pomocy funkcjonariuszki na miejsce wezwali zespół pogotowania ratunkowego i do czasu przyjazdu karetki kontrolowali jego stan zdrowia. Na miejsce przyjechał zespół pogotowia ratunkowego, który zabrał 42-latka do szpitala i jest pod opieką lekarzy.

Nowosolscy policjanci kolejny raz pomogli osobie, która potrzebowała pomocy. Na szczęście cała sytuacja zakończyła się szczęśliwie – poszkodowany uzyskał fachową pomoc medyczną, a jego życiu już nic nie zagraża. Każdego dnia stróże prawa ratują ludzkie życie. Niewątpliwie szybka reakcja i wyszkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przyczyniły się do uratowania życia mężczyzny. Gdyby nie dynamiczna i zdecydowana reakcja nowosolskich stróżów prawa, a także umiejętność zachowania zimnej krwi, mogłoby dojść do tragedii.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)