Trzy miesiące aresztu za groźby i znieważenie policjanta

Zatrzymany mężczyzna groził pozbawieniem życia kobiecie, a później również interweniującemu policjantowi. W następstwie doszło również do znieważenia funkcjonariusza. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego.

W minioną sobotę, 21.08.2021 r., grudziądzcy funkcjonariusze zostali poproszeni o ineterwencję na ulicy Waryńskiego. Gdy policjanci przybyli na miejscę zastali tam 46-latka, który, jak się później okazało, groził pozbawieniem życia 39-letniej kobiecie. Uczynił to też wobec inetweniującego policjanta, po czym go znieważył. Po przyjęciu stosownych zawiadomień, w związku z popełnionymi przestępstwami, 46-latek trafił do policyjnej celi.

Następnego dnia, 22.08.2021 r., zatrzymany usłyszał zarzuty gróźb karalnych i znieważenia funkcjonariusza. W poniedziałek natomiast, 23.08.2021 r., na wniosek policjantów i prokuratora, sąd zdecydował, że podejrzany najbliższe 3 miesiące spędzi za kratami.

Przypominamy, że kto grozi osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega karze do 2 lat pozbawienia wolności. Za znieważenie policjanta grozi kara pozbawienia wolności do roku, a za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego do lat 3.

(KWP w Bydgoszczy / mw)