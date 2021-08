Policjant przebywający na urlopie zatrzymał złodzieja sklepowego Data publikacji 26.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kilka dni temu przebywający na urlopie policjant kom. Paweł Janiak robił zakupy w jednej z galerii handlowych we Wrocławiu. Tam zauważył złodzieja sklepowego, który jak się zorientował, że został namierzony, zaczął uciekać. Funkcjonariusz udał się za nim w pościg i ostatecznie zatrzymał mężczyznę, który kilka minut wcześniej ukradł 6 sztuk perfum w jednej z drogerii. Na szczęście mienie zostało odzyskane, a sprawca trafił do policyjnej celi. Okazało się, że nie to nie pierwszy przestępczy czyn na jego koncie.

Kilka dni temu przebywający na urlopie zastępca naczelnika Wydziału Teleinformatyki KWP we Wrocławiu kom. Paweł Janiak robił zakupy w jednej z galerii handlowych we Wrocławiu. W drogerii zauważył mężczyznę, który kradnie perfumy z półki. Kiedy sprawca zorientował się, że został namierzony przez policjanta, natychmiast zaczął uciekać z łupem w ręku. Funkcjonariusz dogonił go już poza galerią i zawiadomił natychmiast patrol policji.

Okazało się, że sprawca ukradł 6 sztuk perfum o łącznej wartości 2500 zł. Skradzione mienie całkowicie odzyskano i przekazano na ręce kierowniczki drogerii. Mężczyzna został osadzony w policyjnym areszcie. Po sprawdzeniu przez śledczych wyszło na jaw, że to nie pierwsze przestępstwo, jakie ma na koncie. Na wrocławskim Śródmieściu usłyszał kilka zarzutów. Za swoje czyny odpowie teraz przed sądem.

Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji policjanta złodziej został zatrzymany. Cieszymy się, że mamy kolegów, którzy poza służbą swoimi czynami udowadniają, jak ważna jest dbałość o bezpieczeństwo.

(KWP we Wrocławiu / kp)