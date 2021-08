Dolnośląscy policjanci przechwycili ponad 12 kilogramów marihuany i zlikwidowali nielegalną uprawę Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową kolejny raz uderzyli w narkobiznes. W wyniku działań prowadzonych na terenie powiatu świdnickiego zlikwidowali oni domową plantację konopi indyjskich. Prowadząc przeszukania pod kilkoma ustalonymi adresami zabezpieczyli łącznie ponad 12 kilogramów marihuany oraz specjalistyczną aparaturę do prowadzenia uprawy. W tej sprawie policjanci zatrzymali również dwóch mężczyzn, którzy za przestępstwa narkotykowe będą teraz odpowiadać przed sądem.

Policjanci z dolnośląskiej komendy zajmujący się na co dzień przestępczością narkotykową w wyniku prowadzonych czynności zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy odpowiedzą między innymi za posiadanie znacznych ilości środków odurzających. Efektem ich wytężonej pracy jest namierzenie miejsca, gdzie prowadzona była profesjonalna, wewnętrzna uprawa konopi indyjskich. Do ujawnienia całego procederu doszło na terenie powiatu świdnickiego, gdzie funkcjonariusze zlikwidowali profesjonalną, domową uprawę konopi indyjskich. Na miejscu, w dwóch specjalistycznych namiotach znajdowało się kilkadziesiąt sztuk roślin w różnej fazie wzrostu. W tym samym miejscu funkcjonariusze zabezpieczyli gotowy susz roślinny oraz profesjonalne urządzenia służące do prowadzenia uprawy.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową dolnośląskiej komendy przeprowadzili w tej sprawie przeszukania pod innymi ustalonymi adresami, gdzie również zabezpieczyli sporą ilość marihuany oraz kilkadziesiąt tysięcy złotych na poczet przyszłych kar i grzywien. Podejrzanymi w tej sprawie są dwaj mężczyźni zatrzymani przez funkcjonariuszy w trakcie prowadzonych działań związanych z likwidacją nielegalnej uprawy. Dwóch 39-latków po zatrzymaniu trafiło do policyjnego aresztu. Łącznie w tej sprawie policjanci zabezpieczyli ponad 12 kilogramów marihuany.

Obecnie policjanci szczegółowo wyjaśniają okoliczności tej sprawy, ustalając między innymi, to, gdzie miały trafić zabezpieczone środki odurzające. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / kp)