Policjanci z wydziału „cyber” wpadli na trop internetowych oszustów

Data publikacji 26.08.2021 Policjanci Wydziału do walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wpadli na trop i zatrzymali dwóch mieszkańców Śląska, którzy pod koniec 2018 roku oszukali ponad 1400 osób. Pokrzywdzeni w zamian za możliwość z korzystania z ulubionej strony internetowej, nie wiedząc, że ta już wygasła, wprowadzeni w błąd przez oszustów wysyłali płatne SMS-y.

Pod koniec 2018 roku dwóch mieszkańców Śląska wpadło na pomysł niecodziennego oszustwa. Wyszukiwali wygasające domeny internetowe, a następnie dokonywali ich wykupienia, jak również zamieszczali pod wskazanym adresem strony internetowej komunikat o konieczności przejścia tzw. polityki antyspamowej. Niczego niespodziewający się użytkownicy, aby otrzymać dostęp do swojej ulubionej, niegdyś darmowej, strony internetowej, musieli wysłać dwa SMS-y Premium, każdy w kwocie 30,75 zł brutto. W rezultacie pokrzywdzeni, którzy po przesłaniu płatnych SMS-ów przeszli pozytywnie obydwa etapy polityki antyspamowej, przekierowywani byli na archiwalne i pozbawione funkcjonalności adresy internetowe, na których zamieszczone były zrzuty ekranu wygasłych już domen. W związku z niewielką stratą finansową osoby oszukane nie zgłaszały sprawy Policji, a bazujący na tym mechanizmie oszuści mogli oszukać nawet kilka tysięcy osób. W ten sposób na ich konta wpływały dziesiątki tysięcy złotych.

Na trop oszustów wpadli śledczy z Wydziału do walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Ustalili, za przestępczy proceder odpowiedzialny jest 28-latek z Rybnika oraz 37-latek z gminy Jaworza. Na podstawie indywidualnych działań operacyjnych policjanci ustalili zakres procederu, modus operandi sprawców oraz dotarli do ponad 1400 oszukanych osób.

W ubiegły czwartek (19 sierpnia br.) małopolscy policjanci na Śląsku zatrzymali niczego niespodziewających się mężczyzn w ich miejscach zamieszkania. W piątek zatrzymani zostali doprowadzeniu do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzut oszustwa, za co grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju. Postępowanie nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu.

(KWP w Krakowie / kp)