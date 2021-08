Przejęli blisko 2 kilogramy marihuany Data publikacji 26.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kłobuccy kryminalni zatrzymali 24-latka, który posiadał sporą ilość narkotyków. W trakcie przeszukania pomieszczeń zajmowanych przez mężczyznę śledczy zabezpieczyli niespełna 2 kilogramy marihuany. Właściciel nielegalnego suszu usłyszał zarzuty dotyczące uprawy konopi oraz posiadania znacznej ilości narkotyku, za co grozi nawet kilkuletni pobyt w więzieniu.

W poniedziałek 23 sierpnia br., w godzinach wieczornych kłobuccy kryminalni uzyskali informację, z której wynikało, że jeden z mieszkańców miejscowości Truskolasy, w gminie Wręczyca Wielka może posiadać znaczną ilość narkotyków. Ustalenia śledczych potwierdziły się podczas przeszukania pomieszczeń i posesji zajmowanej przez 24-letniego mężczyznę. Policjanci znaleźli u niego niespełna 2 kilogramy zielonego suszu oraz przyrządy służące do jego wytwarzania. Dodatkowo stróże prawa dotarli do miejsca, gdzie mężczyzna wcześniej prowadził uprawę nielegalnych konopi. W trakcie realizacji policyjnych czynności, właściciela narkotyków nie było w miejscu zamieszkania, jednak następnego dnia sam zgłosił się na Policję i został zatrzymany. 24-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Częstochowie i usłyszał zarzuty dotyczące prowadzenia zabronionej prawem uprawy konopi oraz posiadania znacznej ilości narkotyku, za co grozi nawet kilkuletni pobyt w więzieniu. Wobec podejrzanego prokurator zastosował również poręczenie majątkowe oraz policyjny dozór. O dalszym losie podejrzanego zadecyduje prokurator i sąd.

(KWP w Katowicach / kp)