Nowe specjalistyczne radiowozy dla opolskiej drogówki

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu dostała 3 nowoczesne pojazdy do obsługi zdarzeń drogowych. Trafią one do jednostek w Opolu, Brzegu i Nysie usprawniając pracę policjantów dbających o bezpieczeństwo na drogach. Wartość samochodów to blisko 1 400 000 złotych.