Likwidacja linii do produkcji papierosów Data publikacji 26.08.2021 Łódzcy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Izby Celno-Skarbowej w Sieradzu zlikwidowali nielegalną linię do produkcji papierosów. Zatrzymano 3 osoby i zabezpieczono ponad tonę tytoniu bez akcyzy.

Funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą i Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi rozpracowywali środowisko przestępcze pod kątem obrotu wyrobami akcyzowymi. 24 sierpnia br. w Łodzi przy ulicy Zgierskiej zatrzymali 57-letniego łodzianina mającego związek z wprowadzaniem do obrotu nielegalnych wyrobów akcyzowych. Mężczyzna posiadał w samochodzie cztery duże worki z tytoniem oraz ponad 27.500 złotych w gotówce. Ponadto mężczyzna był poszukiwany w celu doprowadzenia do aresztu śledczego. W tym samym czasie funkcjonariusze pojawili się również na posesji zlokalizowanej pod Zgierzem. Tam w ukrytym pomieszczeniu policjanci znaleźli linię do produkcji papierosów. Wejście do tego pomieszczenia było zakamuflowane uchylną ścianką z przymocowanym regałem. Pomieszczenie było przystosowane do produkcji oraz przechowywania gotowych papierosów. Wewnątrz zastali dwóch mężczyzn w wieku 36 i 40 lat pracujących przy linii produkcyjnej papierosów. Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli między innymi 1.032 kilogramy tytoniu i 4.500 sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Wstępna wartość uszczuplenia Skarbu Państwa została oszacowana na co najmniej 1,15 miliona złotych. Zabezpieczono kompletną linię do produkcji papierosów, wagę elektroniczną, foliownicę, sprężarkę, etykiety do papierosów różnych marek, Wszyscy zatrzymani odpowiedzą za paserstwo akcyzowego, prowadzenie nielegalnej produkcji papierosów oraz podrabianie znaków towarowych. Grozi im kara do 3 lat pozbawienia wolności oraz wysoka grzywna. Sprawa ma charakter rozwojowy.

(KWP w Łodzi / kp)