Krew od młodych policjantów Powrót Generuj PDF Drukuj Kolejna grupa, tym razem 42 młodych policjantów - słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego oddała honorowo krew w słupskim Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. W okresie wakacji ten życiodajny płyn jest szczególnie cenny.

Wśród donatorów było wiele osób, które zrobiły to po raz pierwszy w życiu. Było to dla nich wielkie przeżycie, ale zgodnie twierdzą, że robią to z potrzeby serca i zgodnie z policyjnym hasłem „Pomagamy i chronimy”.

To już kolejna taka zbiorowa akcja w tym roku. Od stycznia członkowie Klubu HDK PCK przy Szkole Policji, a także pozostałe, niezrzeszone osoby, samodzielnie odwiedzały stację krwiodawstwa, by honorowo oddać krew, a w przypadku ozdrowieńców - również osocze.

Łącznie podczas ostatniej akcji donatorów uzyskano 18,205 litra krwi pełnej.