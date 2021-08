Rozbita grupa przestępcza podrabiająca artykuły do prania Data publikacji 27.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Zorganizowaną grupę przestępczą produkującą na masową skalę podrabiane artykuły do prania zatrzymali policjanci z Poznania i Gdańska. Zarzuty usłyszało łącznie jedenaście osób. Za popełnione przestępstwa podejrzanym grozi do 5, a niektórym nawet do 10 lat więzienia.

Kilka dni temu policjanci zatrzymali 11 osób zajmujących się produkcją oraz wprowadzaniem na rynek podrabianych żeli do prania, proszków oraz odplamiaczy. Wszystkie te osoby działały w zorganizowanej grupie przestępczej. Wśród nich znaleźli się także mężczyźni zajmujący kierownicze funkcje w tym przedsięwzięciu.

Realizacja sprawy w uzgodnieniu z Prokuraturą Okręgową w Poznaniu została przeprowadzona przez policjantów z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KMP w Poznaniu oraz z Zarządu CBŚP w Gdańsku.

Wiosną 2020 roku policjanci z Poznania uzyskali informacje, że w okolicach stolicy Wielkopolski znajduje się wytwórnia podrabianych artykułów chemicznych. Zbierając materiały dowodowe, potwierdzili, że taki proceder się odbywa. Ustalili także wszystkie osoby zamieszane w to przedsięwzięcie oraz podział ról. Odkryli sposób działania tych osób.

Wszystkie tropy wiodły do legalnie działającej fabryki chemii gospodarczej. Tam produkowano żele oraz proszki do prania i odplamiacze. Pojemniki następnie trafiały na prywatną posesję kilkadziesiąt kilometrów dalej. W nowym miejscu płyny i proszki były oklejane podrobionymi etykietami znanej, światowej marki. Podrobiona chemia w hurtowych ilościach przewożona dużymi ciężarówkami trafiała na rynki zagraniczne, m.in. do Niemiec, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ale również na polski rynek. Łączne straty na szkodę właścicieli marek, szacowane są na kwotę 12 mln zł.

Materiały dowodowe pozwoliły prokuratorom z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu przedstawić wszystkim zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a niektórym z nich także zarzut kierowania tą grupą. Wszyscy otrzymali także zarzut naruszenia przepisów prawa własności przemysłowej. Pięć osób zostało na wniosek policji i prokuratury aresztowanych przez sąd.

Podejrzanym za udział w grupie przestępczej grozi do 5 lat, a osobom kierującym tą grupą nawet 10 lat więzienia.

(KWP w Poznaniu / kp)