Policjant legnickiej komendy w drodze na słuzbę zaopiekował się chorym mężczyzną Data publikacji 27.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Komisarz Marcin Giengiel w drodze do pracy udzielił pomocy siedzącemu na chodniku mężczyźnie, który idąc do rodziny z jednego końca miasta na drugi, przeszedł kilka kilometrów i opadł z sił. Niepełnosprawny legniczanin został przekazany w ręce matki, która odebrała syna z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.

Aby zostać funkcjonariuszem, należy posiadać odpowiednie predyspozycje do pracy w tym zawodzie. Dzięki takim cechom charakteru jak empatia, altruizm czy zwykła ludzka życzliwość, policjanci niejednokrotnie w czasie wolnym od służby angażują się w pomoc tym, którzy jej potrzebują. Nie zawsze są to bohaterskie czyny i mogą przejawiać się w małych gestach, co udowodnił komisarz Marcin Giengiel pracujący na co dzień w Wydziale do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.

Funkcjonariusz codziennie chodzi do pracy tą samą drogą, aby punktualnie rozpocząć służbę, jednak we wtorek nie przyszedł na czas. Niedaleko komendy zauważył na chodniku siedzącego mężczyznę i stojąca przy nim starszą panią. Od razu podszedł bliżej, aby upewnić się, czy ktoś nie potrzebuje pomocy. Okazało się, że młody mężczyzna z niepełnosprawnością przeszedł kilka kilometrów, idąc do rodziny z jednego końca miasta na drugi i opadł z sił. Nie potrafił wytłumaczyć, gdzie mieszka i jak się nazywa. Jedyne co pamiętał to numer telefonu do swojej mamy. Jak sam stwierdził, nogi odmówiły mu posłuszeństwa i nie jest w stanie dalej iść.

Komisarz Marcin Giengiel zadzwonił do matki i poinformował, że zaopiekuje się synem do czasu jej przyjazdu, po czym przyprowadził mężczyznę do komendy. W ciągu kilkunastu minut kobieta odebrała syna, dziękując za okazaną pomoc.

Całe zdarzenie ma szczęśliwy finał i pokazuje, że należy być empatycznym i reagować w momencie, kiedy ktoś potrzebuje pomocy. Być może uratujemy takiej osobie życie.

(KWP we Wrocławiu / kp)