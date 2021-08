Policyjni medycy ruszyli na pomoc Data publikacji 27.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Pełniący służbę w ramach Zespołu Medycznego funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Kielcach zabezpieczający ćwiczenia wysokościowe policyjnych komandosów, zapobiegli tragedii do jakiej mogło wczoraj dojść w osiedlu Jagiellońskim w Kielcach. Policjanci odwiedli 55-latkę od targnięcia się na życie i przekazali ją pod opiekę lekarzy.

Wczoraj około godziny 12:40 w trakcie przejazdu policyjnych medyków z terenu jednostki straży pożarnej na teren Oddziału Prewencji Policji w Kielcach, dotarła do nich korespondencja radiowa dyżurnego Komisariatu Policji III w Kielcach, który kierował patrol do próby samobójczej w jednym z wieżowców w osiedlu Jagiellońskim w Kielcach. W uwagi na to, iż byli bardzo blisko rejonu zgłoszenia, niezwłocznie udali się w to miejsce. W trakcie dojazdu oficer dyżurny doprecyzował lokalizację, informując, że kobieta usiłująca popełnić samobójstwo znajduje się na 10 piętrze wieżowca. Po dotarciu na miejsce i szybkim zlokalizowaniu kobiety, funkcjonariusze uniemożliwili jej finalizację powziętych zamiarów. Wsparli dobrym słowem roztrzęsioną 55-latkę, a następnie przekazali załodze karetki pogotowia.

(KWP w Kielcach / kp)