41-latek odpowie za wyłudzenie podatku VAT na blisko 200 tysięcy złotych Data publikacji 27.08.2021

Wschowscy policjanci zajmujący się walką z przestępczością gospodarczą i korupcją, pod nadzorem wschowskiej prokuratury prowadzili sprawę wobec 41-letniego mieszkańca gminy Sława, który na przełomie minionych lat dopuścił się przestępstw podatkowych. Mężczyzna, prowadząc działalność gospodarczą, fałszował faktury, potwierdzając tym samym wykonanie usług transportowych. 41-latek w sumie podrobił ponad 60 faktur, wykazując transakcje na kwotę blisko 1 miliona złotych, co spowodowało naliczenie i wypłatę nienależnego podatku VAT w kwocie blisko 200 tysięcy złotych. Wschowscy policjanci na podstawie zebranego materiału dowodowego nie mieli wątpliwości co do sprawstwa 41-latka. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów. Zabezpieczone w sprawie mienie opiewało na sumę 300 tysięcy złotych.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)