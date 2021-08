Finał kampanii "Bezpieczny przejazd" w Orzeszu Data publikacji 27.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wraz z mundurowymi z Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie oraz przedstawicielami PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i Służby Ochrony Kolei, włączyli się w akcję „Bezpieczny piątek – szlaban na ryzyko”. Celem kampanii „Bezpieczny przejazd” jest edukowanie i informowanie o zagrożeniach czyhających na przejazdach kolejowych. Wszystkie służby przypominają, że „Bezpieczny przejazd zależy od każdego z nas”.

Ostatnia tegoroczna odsłona akcji odbyła się nieprzypadkowo na przejeździe kolejowym w Orzeszu – Jaśkowicach. To właśnie na tym niestrzeżonym przejeździe kolejowym w czerwcu zginęła 77-letnia rowerzystka. Przedstawiciele wymienionych służb wspólnie edukowali uczestników ruchu drogowego na temat bezpiecznych zachowań w rejonie przejazdów kolejowych. Podczas akcji kierującym pojazdami zostały wręczone broszury informacyjne dotyczące bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.

Celem akcji jest minimalizacja liczby zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu ludzi na przejazdach kolejowo-drogowych oraz terenach kolejowych; podnoszenie świadomości o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach i terenach kolejowych; zwrócenie uwagi na to, jak ważne jest zachowanie szczególnej ostrożności oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz zapoznanie uczestników ruchu drogowego z umieszczonymi na wewnętrznej stronie rogatki lub na krzyżu św. Andrzeja unikatowymi żółtymi naklejkami z numerami telefonów alarmowych, dedykowane wszystkim, którzy potrzebują pomocy.



Liczne media przyjęły zaproszenie do włączenia się w akcję. To za ich pośrednictwem przedstawiciele Policji i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. apelowali o rozsądek i szczególną ostrożność na przejazdach kolejowych, przedstawiając również aktualne statystyki wypadków drogowych, do których dochodzi w tym obszarze.

Akcja "Bezpieczny przejazd" została przeprowadzona także na terenie Dąbrowy Górniczej.



Pamiętajmy:

Lokomotywa waży średnio 80 ton, a siła z jaką uderza w samochód jest proporcjonalna do siły z jaką samochód miażdży aluminiową puszkę. Droga hamowania pociągu to nawet 1300 metrów



• pociągi mają zawsze pierwszeństwo przejazdu w stosunku do pojazdów ratunkowych, uprzywilejowanych, samochodów i pieszych,

• jeżeli widać jakiekolwiek elementy infrastruktury kolejowej (tory, rozjazdy) zawsze trzeba zakładać, że są one eksploatowane nawet jeśli pozornie wyglądają na opuszczone,

• przekraczać tory należy tylko na wyznaczonych przejściach lub przejazdach oraz przestrzegać wszystkich znaków ostrzegawczych i znajdujących się tam sygnałów,

• nie przejeżdżaj slalomem pomiędzy rogatkami,

• wjazd na przejazd jest dozwolony dopiero po całkowitym podniesieniu się rogatek i wyłączeniu sygnalizacji przejazdowej,

• jeśli twój pojazd zostanie unieruchomiony na przejeździe:

a) należy włączyć pierwszy bieg i z przekręconym kluczykiem w stacyjce zjechać z torów,

b) można próbować go zepchnąć z przejazdu pod warunkiem, że nie nadjeżdża pociąg,

c) gdy widać już pociąg - uciec jak najdalej od miejsca potencjalnego wypadku,

• gdy jesteś na przejeździe a zaczną migać światła, zjedź jak najszybciej z przejazdu. Gdy Twój samochód zostanie zamknięty pomiędzy rogatkami - musisz przejechać przez

nie i je wyłamać,

• pociągi mogą poruszać się po torach w dowolnym kierunku i o dowolnym czasie,

• pociąg jest szerszy od rozstawu szyn, dlatego tak ważne jest zachowanie bezpiecznej odległości od przejeżdżających pociągów,

• pociągi nie jeżdżą o stałych porach a rozkłady jazdy ulegają zmianie,

• dzisiejsze pociągi są cichsze niż kiedykolwiek (wiele z nich podczas jazdy nie wytwarza charakterystycznego stukotu),

• na przejazdach kolejowych nie czytaj, nie miej słuchawek w uszach, które mogą zagłuszyć odgłos pociągu.

Film 50-670119.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik 50-670119.mp4 (format mp4 - rozmiar 13.1 MB)