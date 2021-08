Jechał za szybko, stwarzał zagrożenie na drodze, zareagowali policjanci grupy Speed Data publikacji 27.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze ruchu drogowego z gdańskiej komendy, z grupy Speed zatrzymali do kontroli 24-letniego kierowcę toyoty, który stwarzał zagrożenie na drodze i przekroczył dozwoloną prędkość o 56 km/h. Podczas sprawdzania danych sprawcy wykroczeń, okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany.

Wczoraj po godzinie 18:00 funkcjonariusze z gdańskiej drogówki pełniący służbę w ramach grupy Speed kontrolowali prędkość w Tunelu im. Abp. Gocłowskiego. W pewnym momencie zauważyli kierującego toyotą, który zajeżdżał innym uczestnikom ruchu drogę, zmuszając ich do gwałtownego hamowania. Dodatkowo kierowca jechał za szybko, z prędkością 126 km/ h, tam, gdzie dozwolona prędkość wynosiła do 70 km/h. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę do kontroli. W trakcie sprawdzania danych sprawcy wykroczeń policjanci ustalili, że 24-letni obywatel Gruzji jest poszukiwany dwoma zarządzeniami prokuratury w Warszawie i Lublinie do ustalenia miejsca pobytu, a ponadto jest poszukiwany przez policjantów z Kielc do sprawy oszustwa.

Funkcjonariusze zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy za rażące przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym, ponadto 24-latek został ukarany mandatami za przekroczenie dozwolonej prędkości i za stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Samochód 24-letniego kierowcy został odholowany, a poszukiwany mężczyzna został zatrzymany i umieszczony w policyjnym areszcie.

(KWP w Gdańsku / kp)