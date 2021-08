Życzenia Komendanta Głównego Policji z okazji Święta Lotnictwa Polskiego Data publikacji 28.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Z okazji Święta Lotnictwa Polskiego Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk składa lotnikom serdeczne życzenia, a w sposób szczególny tym pełniącym służbę w Polskiej Policji.

"Z okazji Święta Lotnictwa Polskiego składam Wam lotnicy, a w sposób szczególny policyjnym lotnikom, serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń oraz dalszej wytrwałości w wykonywaniu zadań lotniczych. W ostatnim czasie wykonując niezwykle trudne zadania, również poza granicami naszego kraju, pokazaliście, że możemy być z Was dumni. To niezwykle znamienne, że w tym roku, kiedy tak wiele trudnych misji zakończyliście powodzeniem, obchodzimy 90. rocznicę powstania Lotnictwa Policyjnego, którego jesteście najlepszymi ambasadorami.

Dziękuję Wam wszystkim, policjantom-lotnikom, za zaangażowanie, trud i poświęcenie z jakim wykonujecie powierzone zadania. Wasza postawa, profesjonalizm i poziom umiejętności zasługują na słowa najwyższego uznania i szacunku.

Oby szczęście lotnicze nigdy Was nie opuszczało, a bilans startów i lądowań był zawsze zgodny".

Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.