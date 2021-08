Podziękowanie za okazaną pomoc

Udzielone wsparcie spotkało się z wdzięcznością mężczyzny, który na skrzynkę e-mailową Kancelarii Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wysłał podziękowanie dla policjantów z Komisariatu Policji w Pyrzowicach. Mężczyzna podziękował mundurowym za empatię i pomoc w trudnej sytuacji.

Treść podziękowania:

Szanowny Panie Komendancie,

Niniejszym pismem chciałbym wyrazić swoją pozytywną opinię i pochwalić policjantów popołudniowej zmiany z 20.08 z posterunku na lotnisku w Pyrzowicach. Pracuję jako... w liniach lotniczych i wróciwszy z dwumiesięcznej delegacji, chciałem udać się do domu. Niestety akumulator w moim samochodzie rozładował się, więc udałem się do pobliskiego posterunku, aby poprosić o pomoc w odpaleniu silnika. Policjanci, nie zważając na późną porę, ochoczo zgodzili się zostać kilka minut dłużej, pomimo iż ich czas pracy dobiegł końca i mieli wracać do bazy w Katowicach. Nie tylko pomogli mi oni z naładowaniem akumulatora, ale jeden z nich wykrył jeszcze pod maską drobną usterkę związaną z pracą silnika. Wszystko odbyło się w przyjaznej atmosferze.

Uważam, że policjanci zasłużyli na pochwałę. Jestem bardzo wdzięczny za okazaną mi bezinteresownie pomoc, a działania takie jak te jednoznacznie pozytywnie wpływają na odbiór Policji w społeczeństwie.

Z poważaniem, Marek...