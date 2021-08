Śląska drogówka zabezpieczała Śląskie Święto Rowerzysty Data publikacji 30.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Promowanie jazdy na rowerze jako alternatywnego środka transportu, który poprawia kondycję oraz integracja środowisk rowerowych – to wszystko przyświecało organizatorom trzeciej edycji „Śląskiego Święta Rowerzysty”. Niedzielne przedpołudnie było wspaniałą okazją dla wszystkich pasjonatów dwóch kółek, aby ulicami Gliwic, Zabrza, Rudy Śląskiej, Świętochłowic i Chorzowa dotrzeć bezpiecznie pod nadzorem Policji do Parku Śląskiego na piknik rowerowy.

Formuła imprezy składała się dwóch elementów: peletonu, do którego w poszczególnych miastach dołączali cykliści oraz pikniku w Parku Śląskim. Pomimo niepewnej aury na starcie pojawiło się 50 rowerzystów. Przejeżdżając przez kolejne miasta aglomeracji, peleton na finiszu liczył już 400 cyklistów. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji wraz z mundurowymi z podległych jednostek cały czas czuwali nad bezpieczeństwem uczestników, blokując skrzyżowania i pilotując peleton po to, aby w komfortowych warunkach wszyscy mogli dotrzeć na piknik. Niestety intensywne opady deszczu na ostatnim odcinku trasy pogorszyły warunki drogowe. Rowerzyści jednak zwartą grupą wjechali do parku, gdzie pomimo niesprzyjających warunków pogodowych spotkali się z policjantami. Liczne pytania dotyczące bezpieczeństwa rowerzystów nie pozostały bez odpowiedzi.