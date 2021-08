Policjanci uratowali mężczyznę przed utonięciem Data publikacji 30.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Na terenie parku miejskiego w Łęczycy 47-latek wpadł do stawu. Przez grząskie dno nie był w stanie o własnych siłach wydostać się na brzeg. Dzięki reakcji służb porządkowych i szybkiej interwencji policjantów, mieszkaniec powiatu łęczyckiego został uratowany przed utonięciem. Mężczyzna po badaniu lekarskim pojechał do domu.

28 sierpnia 2021 roku policjanci z III Ogniwa Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z siedzibą w Łęczycy w ramach patrolu ponadnormatywnego pełnili służbę na terenie parku miejskiego w Łęczycy. Około godziny 20.40 zostali zaalarmowani przez służby porządkowe zabezpieczające imprezę plenerową o mężczyźnie tonącym w stawie za sceną. Kiedy policjanci ruszyli z pomocą, mężczyzna był zanurzony w wodzie kilka metrów od brzegu. Na powierzchni utrzymywał się dzięki zwisającym gałęziom drzewa. W tej sytuacji stróże prawa rzucili tonącemu pas transportowy i przy jego pomocy wyciągnęli go na brzeg. Dzięki reakcji służb porządkowych i szybkiej interwencji policjantów, 47-letni mieszkaniec powiatu łęczyckiego został uratowany przed utonięciem. Jak ustalono, mężczyzna poślizgnął się na trawie i wpadł do stawu. Przez grząskie dno nie był w stanie o własnych siłach wydostać się na brzeg. Na szczęście nie wymagał hospitalizacji i po zbadaniu przez lekarza pojechał do domu.

Pamiętajmy, że w rejonie zbiorników wodnych należy zachować ostrożność. Jak pokazuje ten przykład, wystarczy chwila nieuwagi i może dojść do tragedii. Tym razem czujność służb oraz działanie policjantów pozwoliły tego uniknąć.

(KWP w Łodzi / wsz)