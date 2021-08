Areszt za narkotyki i posiadanie amunicji Data publikacji 30.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Siemiatyccy policjanci zabezpieczyli ponad 3 kilogramy ziela konopi, 68 krzewów tej rośliny oraz 27 sztuk nielegalnej amunicji. Szacowana czarnorynkowa wartość tych narkotyków to ponad 220 tysięcy złotych. Do sprawy został zatrzymany 33-letni mieszkaniec powiatu siemiatyckiego. Podejrzany usłyszał łącznie 4 zarzuty i decyzją sądu trafił na 3 miesiące do aresztu. Za popełnione przestępstwa grozi kara do lat 10 pozbawienia wolności.

W czwartek, siemiatyccy policjanci zatrzymali 33-letniego mieszkańca powiatu podejrzanego o posiadanie i uprawę znacznej ilości narkotyków. Na posesji mężczyzny mundurowi znaleźli ponad 3 kilogramy ziela konopi. Wstępne badanie narkotesterem wykazało, że jest to marihuana. Także na jego posesji w specjalnie wydzielonym miejscu, mundurowi ujawnili 11 krzewów konopi. Podczas przeszukania pomieszczeń gospodarczych mężczyzny policjanci znaleźli 27 sztuk nielegalnej amunicji. Śledczy pracujący nad sprawą, na jednej z działek w powiecie siemiatyckim znaleźli kolejną plantację ziela konopi. Rosło tam 57 krzewów tej rośliny. Szacowana czarnorynkowa wartość ogółu tych narkotyków to ponad 220 tysięcy złotych. Następnego dnia, podejrzany usłyszał 4 zarzuty, między innymi posiadania i uprawy znacznej ilości narkotyków oraz posiadania amunicji bez zezwolenia. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Za popełnione przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

