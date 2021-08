W drodze na służbę uratował życie… Data publikacji 30.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Komisarz Maciej Kujawiński na co dzień pracuje w Wydziale Prewencji KWP w Bydgoszczy. Generalnie zajmuje się zagadnieniami związanymi ze służbą policyjnych wodniaków. Będąc policjantem zdobył umiejętności związane z udzielaniem pomocy przedmedycznej, pracując w ramach wolontariatu, jako ratownik medyczny.

W ubiegłym tygodniu jego wiedza i umiejętności z zakresie udzielania pomocy przedmedycznej okazały się nieocenione. Krótko po godz. 12:00 przejeżdżając, w czasie wolnym, w Bydgoszczy ul. Marii Skłodowskiej Curie na chodniku, na wysokości targowiska, policjant zauważył leżącą na ziemi starszą kobietę oraz klęczącą, przy niej, drugą osobę. Po zatrzymaniu auta podbiegł w to miejsce. Po rozpytaniu klęczącej kobiety, co się stało, ta oświadczyła, że jej mama zasłabła i straciła przytomność. Policjant od razu przystąpił do udzielania pierwszej pomocy. Leżąca kobieta miała oznaki nagłego zatrzymania krążenia, brak tętna. Funkcjonariusz przystąpił do resuscytacji, a świadkowi nakazał zadzwonić na numer alarmowy 112 i przekazać informacje o rozpoznaniu u poszkodowanej oraz miejscu zdarzenia.

Po paru minutach na miejsce zdarzenia przybył zespół ratownictwa medycznego wraz, z którym kontynuował czynności ratownicze. Po paru minutach kobieta odzyskała krążenie i została przewieziona do szpitala. Policjant pojechał do komendy, gdzie rozpoczął swoją służbę. To czego nauczył się będąc ratownikiem medycznym, ale też ratownikiem wodnym, przydało się jak nigdy dotąd.

KWP Bydgoszcz / mag