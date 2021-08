Pola rusza w świat! Zapowiedź akcji braniewskich funkcjonariuszy Data publikacji 30.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policyjny oficer prasowy, 13-letni uczeń z Braniewa i niefrasobliwa dziewczynka z głową pełną niebezpiecznych pomysłów - czy ta trójka ma ze sobą coś wspólnego? Oczywiście, że tak! Najpierw policjantka napisała książeczkę, później nastolatek zobrazował postacie, a teraz Pola, główna bohaterka przygód, rusza w świat, by edukować najmłodszych!

Działalność profilaktyczna to bez wątpienia jedna z ważniejszych aktywności policjantów. Celem jest przecież uchronienie dzieci od niebezpiecznych zdarzeń. Pandemia, z którą przyszło zmierzyć się wszystkim, wymusiła zmianę formy dotychczasowych działań policjantów. Pod koniec zeszłego roku w głowie kom. Jolanty Sorkowicz zrodził się pomysł na stworzenie fikcyjnej rówieśniczki uczniów, która na własnym przykładzie pokaże dzieciom, jak unikać zagrożeń w niebezpiecznym świecie. Pola, bo takie imię nadano głównej bohaterce, spotyka się z czytelnikiem w 13 różnych sytuacjach. W każdej z rymowanych historyjek z opresji ratuje dziewczynkę bohater w niebieskim mundurze - policjant.

Kiedy tekst był już gotowy, powstał pomysł, by wizerunek niefrasobliwej dziewczynki stworzył 13-letni Wiktor Zygo, którego dotychczasowe prace wrzucane do sieci zachwyciły autorkę tekstów. Wiktor podjął wyzwanie, a współpraca nabrała tempa i różnych kształtów. 13 rymowanych historyjek zostało opatrzonych kolorowymi ilustracjami, ale na wydaniu książeczki nie poprzestano. Przygody Poli stały się punktem wyjścia do kompleksowych profilaktycznych działań, skierowanych do najmłodszych uczniów. Już w nadchodzącym roku szkolnym o Poli będzie można nie tylko przeczytać, ale i zobaczyć ją na karcie pracy, pieczątce, dyplomie. Przygody rezolutnej dziewczynki trafią także na ekrany, a wszystko za sprawą policjantów, którzy przeczytali je dzieciom. To jednak nie koniec, historyjki będą mogły także wpaść w ucho w trakcie podróży, policyjna narracja popłynie bowiem z radiowych głośników.

Pola mogła trafić do rąk czytelników dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu policjantom przez starostę braniewskiego, burmistrza miasta Braniewa oraz wójta gminy Braniewo. Profilaktyczny potencjał książeczki dostrzegł także nadinspektor Tomasz Klimek - Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie. Teraz, pod skrzydłami generała, Pola pofrunie w warmińsko-mazurski świat uczniów, by edukować najmłodszych. Już 3 września o godz. 11:00 w Braniewskim Centrum Kultury odbędzie się gala inaugurująca profilaktyczne działania pn. ,,Profilaktyka Smyka", których główną bohaterką jest oczywiście Pola.

(js/rj)