Inauguracja kampanii „Mamo! Tato! Tutaj jestem” w Żorach Data publikacji 30.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz Komendy Miejskiej Policji w Żorach zainaugurowali działania w ramach kampanii „Mamo! Tato! Tutaj jestem!”. W jednym z żorskich sklepów wielkopowierzchniowych mundurowi prowadzili rozmowy z rodzicami oraz ich pociechami na temat zagubień dzieci, wręczając milusińskim dedykowane czapki oraz odblaski. Działania wsparli również strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żorach oraz maskotki Sznupek i Pożorek.

W sobotę (28.08.2021 r. ) policjanci z katowickiej komendy wojewódzkiej oraz komendy w Żorach przeprowadzili inauguracyjne działania w ramach pierwszego etapu kampanii „Mamo! Tato! Tutaj jestem!”, który dotyczy zagubień dzieci. Wydarzenie miało miejsce w jednym ze sklepów wielkopowierzchniowych w Żorach, gdzie mundurowi prowadzili bezpośrednie rozmowy z rodzicami oraz ich dziećmi. Stróże prawa przekazali kilka porad na temat bezpieczeństwa w miejscach zatłoczonych. Opiekunowie otrzymali również dedykowane ulotki informacyjno-edukaycjne, a najmłodsi odblaskowe czapki i opaski „znajdźki”.



Śląscy policjanci tą kampanią pragną zwrócić uwagę na fakt, że w trakcie imprez masowych, zakupów w dyskontach i centrach handlowych czy w innych zatłoczonych miejscach, upilnowanie dziecka staje się wyzwaniem. Dorośli często odwracają uwagę od tego, co ich pociechy robią w takich miejscach. Dzieci natomiast nieświadome zagrożeń i zafascynowane otaczającym je światem, nie zwracając uwagi na opiekunów, często oddalają się, poświęcając całą swoją uwagę na zaspokojenie ciekawości. Takie sytuacje są najczęstszą przyczyną zagubień, a w skrajnych przypadkach dramatycznych zdarzeń.



W związku z powyższym na terenie województwa śląskiego policjanci w różnych zatłoczonych miejscach będą edukować społeczeństwo w ramach kampanii „Mamo! Tato! Tutaj jestem!”. Dzięki tym działaniom dzieci i dorośli dowiedzą się jak wystrzegać się zagrożeń, jak zadbać o to, żeby dziecko było bezpieczniejsze i bardziej widoczne, a także jak zachować się, kiedy dojdzie do zagubienia dziecka.



Sobotnie działania były również okazją do realizacji corocznych działań „Bezpieczny powrót do szkoły”, realizowanych cyklicznie przez Komendę Miejską Policji w Żorach. Policjanci Wydziału Prewencji oraz Ruchu Drogowego edukowali dzieci i młodzież na temat bezpiecznych zachowań na drodze wręczając przy tym odblaski i opaski. Działania wsparli również strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żorach, którzy przekazywali chętnym uczestnikom wiedzę na temat podstaw udzielania pierwszej pomocy. Każdy chętny mógł przećwiczyć na manekinie wykonywanie masażu serca. Dzieci natomiast miały okazję zrobić sobie zdjęcie z maskotką śląskiej Policji Sznupkiem oraz żorskich strażaków Pożorkiem.

