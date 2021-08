Usiłował zgwałcić, jest już w areszcie Data publikacji 31.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Jastrzębscy kryminalni po intensywnych działaniach ustalili i zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o usiłowanie zgwałcenia. Teraz najbliższe 3 miesiące 31- latek spędzi w areszcie. Przestępstwo to zagrożone jest surową karą do 12 lat więzienia.

Policjanci uzyskali informację, że w okolicach osiedla 1000-lecia w Jastrzębiu-Zdroju doszło do zaatakowania i próby zgwałcenia kobiety idącej ulicą. W ciemnym miejscu podszedł do niej napastnik, który przewrócił ją, zaczął szarpać i zdarł z kobiety odzież. Następnie próbował on zgwałcić mieszkankę Jastrzębia-Zdroju, jednakże kobieta walczyła z napastnikiem ze wszystkich sił. Na pomoc przybył mężczyzna, który usłyszał krzyki. Agresor został spłoszony i zbiegł.

Jastrzębscy policjanci od razu przystąpili do działań, mających na celu ustalenie i zatrzymanie sprawcy tego przestępstwa. W wyniku podjętych czynności, policjanci wytypowali mężczyznę odpowiadającego rysopisowi sprawcy i zatrzymali 31- latka.

Sąd na wniosek Prokuratora Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju aresztował go na trzy miesiące.

(KWP w Katowicach / mw)