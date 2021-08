Konopie na …wierzbie Data publikacji 31.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Busku – Zdroju zlikwidowali w miniony piątek nielegalną uprawę konopi indyjskich. Krzaki tej zakazanej rośliny pięły się w plastikowych pojemnikach umieszczonych na wierzbie, na wysokości około 6 metrów nad ziemią. Roślinny zostały zabezpieczone przez funkcjonariuszy i przewiezione do buskiej jednostki Policji.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego buskiej komendy ustalili, że w jednej z miejscowości na terenie gminy Stopnica, znajduje się nielegalna uprawa konopi indyjskich. W miniony piątek pojechali na miejsce. Tam zauważyli wierzbę, na której na wysokości około 6 metrów nad ziemią, na gałęziach, umieszczone były 2 plastikowe pojemniki. W pojemnikach rosło 8 krzaków konopi. Rośliny były w różnej fazie wzrostu, od 100 do nawet 220 centymetrów wysokości. Zabezpieczone krzewy zostały przewiezione do komendy, a następnie trafią do policyjnego laboratorium.

Trwa ustalanie osób, które są odpowiedzialne za uprawę zabronionych roślin. Jeżeli ekspertyza laboratoryjna potwierdzi, że są to krzewy konopi innych niż włókniste, to za takie przestępstwo może grozić kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

Opr. TP

Źródło: KPP w Busku – Zdroju